«Βρέχει λεφτά» στο ChatGPT: Τα πακέτα αμοιβών της Open AI «ζαλίζουν» τους επενδυτές

Ίλιγγο σε επενδυτές αλλά και ανταγωνιστές προκαλούν οι αποκαλύψεις για τα -παραπάνω από γενναιόδωρα- πακέτα ανταμοιβών που δίνει η OpenAI στους εργαζόμενούς της. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης έχει αρχίσει να ξεφεύγει από τα μέτρα ακόμα και κολοσσών όπως η Meta, η Google και η Apple.

Η OpenAI η εταιρεία του ChatGPT φέρεται να πληρώνει τους υπαλλήλους της περισσότερο από οποιαδήποτε μεγάλη τεχνολογική νεοσύστατη εταιρεία, «λούζοντας» τους εργαζόμενους με μέσο όρο 1,5 εκατομμύριο δολάρια σε μετοχές — ένα εντυπωσιακό ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο ήμισυ των προβλεπόμενων εσόδων της εταιρείας για το 2025.

Τα πακέτα παροχών ξεπερνούν ακόμα και αυτά της Google

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, οι ασυνήθιστα υψηλές πληρωμές, που αποκαλύφθηκαν όταν επενδυτές εξέτασαν και ανέλυσαν οικονομικά αποτελέσματα και στοιχεία της εταιρείας, τοποθετούν την OpenAI πολύ μπροστά από τους ανταγωνιστές της, με τις μετοχικές αποδοχές να είναι κατά μέσο όρο πάνω από επτά φορές μεγαλύτερες από αυτές που πλήρωνε η ​​Google στους υπαλλήλους πριν από την αρχική δημόσια προσφορά της το 2004 και περίπου 34 φορές μεγαλύτερες από τον μέσο όρο άλλων μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών πριν από το ντεμπούτο τους στο χρηματιστήριο.



Η γενναιοδωρία αντανακλά την επιθετική προσπάθεια της OpenAI να διατηρήσει κορυφαία ταλέντα τεχνητής νοημοσύνης καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται, με τις μετοχικές αποδοχές να αυξάνουν τις λειτουργικές ζημίες και να μειώνουν ραγδαία τους υπάρχοντες μετόχους, σύμφωνα με τα υλικά επενδυτών που έλαβε η Wall Street Journal.



Στο εργατικό δυναμικό της, που ανέρχεται σε περίπου 4.000 άτομα, οι πληρωμές μετοχών μεταφράζονται σε μία από τις πιο ακριβές μισθοδοσίες που έχει δει ποτέ η Silicon Valley, με τις αποδοχές της OpenAI να προβλέπονται να αυξηθούν κατά περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως έως το 2030, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Ο ανταγωνισμός ενισχύει την τσέπη των εργαζόμενων

Η αύξηση των δαπανών επιταχύνθηκε αφότου ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Mark Zuckerberg, άρχισε να προσφέρει εννιαψήφια - και σε ορισμένες περιπτώσεις, δισεκατομμυρίων δολαρίων - πακέτα αποδοχών για να αποκτήσει ελίτ ερευνητές Τεχνητής Νοημοσύνης, προκαλώντας αποχωρήσεις από την OpenAI και αναγκάζοντας την εταιρεία να αυξήσει τα μπόνους διατήρησης.



Η μάχη των προσλήψεων εντάθηκε το καλοκαίρι αφότου η επιχείρηση προσλήψεων της Meta παρέσυρε περισσότερους από 20 υπαλλήλους της OpenAI, συμπεριλαμβανομένου ενός συνδημιουργού του ChatGPT, ωθώντας την νεοσύστατη επιχείρηση να εκδώσει εφάπαξ μπόνους αξίας εκατομμυρίων δολαρίων σε ορισμένους υπαλλήλους έρευνας και μηχανικής.



Η γενναιόδωρη αμοιβή έρχεται καθώς η OpenAI αγωνίζεται να υπερασπιστεί τη θέση της στην παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη - ακόμη και όταν οι αποδοχές με βάση τις μετοχές διογκώνουν τις ζημίες και φέρεται να ωθούν τις αποδοχές με βάση τις μετοχές σε περίπου 46% των προβλεπόμενων εσόδων το 2025, το υψηλότερο επίπεδο μεταξύ των μεγάλων νεοσύστατων επιχειρήσεων τεχνολογίας που αναλύθηκαν.



Η OpenAI δήλωσε πρόσφατα στους εργαζομένους ότι θα καταργήσει μια πολιτική που τους απαιτούσε να παραμείνουν στην εταιρεία για τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την έναρξη της κατοχύρωσης των μετοχών — μια κίνηση που θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω τις αποδοχές, καθώς οι εργαζόμενοι αποκτούν ταχύτερη πρόσβαση σε επικερδείς μετοχικές ανταμοιβές, σύμφωνα με την εφημερίδα The Journal.

Πλεονέκτημα η δομή της εταιρείας

Η δομή των αμοιβών της OpenAI επισκιάζει εκείνη των περισσότερων μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, οι οποίες παραδοσιακά δαπανούν περίπου το 6% των εσόδων τους σε αποδοχές μετοχών κατά το έτος πριν από τις δημόσιες εγγραφές τους, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Equilar.



Η Google δαπάνησε περίπου το 15% των εσόδων της σε αποδοχές που βασίζονται σε μετοχές πριν από την δημόσια προσφορά της το 2004, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το Facebook ήταν περίπου 6% πριν εισαχθεί στο χρηματιστήριο το 2012, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Journal.



Ιδρυμένη το 2015 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, η OpenAI αρχικά απέρριψε εντελώς τα κίνητρα κέρδους.



Η στάση αυτή άλλαξε το 2019, όταν η εταιρεία δημιούργησε μια θυγατρική με ανώτατο όριο κερδοφορίας για να προσελκύσει εξωτερικές επενδύσεις. Η OpenAI δικαιολόγησε την απόφασή της εκείνη την εποχή υποστηρίζοντας ότι το κόστος της προηγμένης έρευνας για την Τεχνητή Νοημοσύνη είχε αυξηθεί πολύ για να υποστηριχθεί μόνο μέσω φιλανθρωπίας.



Η εξέλιξη επιταχύνθηκε τα τελευταία χρόνια, καθώς η OpenAI αναζήτησε ολοένα και μεγαλύτερους γύρους χρηματοδότησης για να χρηματοδοτήσει το αυξανόμενο κόστος της έρευνας τεχνητής νοημοσύνης μεγάλης κλίμακας.



Μετά από δημόσιες αντιδράσεις, νομικές απειλές και εσωτερική συζήτηση, η εταιρεία ολοκλήρωσε μια αναδιάρθρωση νωρίτερα φέτος, η οποία την άφησε να λειτουργεί με ένα υβριδικό μοντέλο. Ο εμπορικός της βραχίονας λειτουργεί πλέον ως οργανισμός δημοσίου συμφέροντος, ενώ το αρχικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα διατηρεί τον έλεγχο και ένα σημαντικό μερίδιο στο μετοχικό κεφάλαιο.