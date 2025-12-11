Οι «αρχιτέκτονες» του ΑΙ ανακυρήχθηκαν «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2025 από το περιοδικό Time

Για το 2025, το περιοδικό Time δεν επέλεξε ένα μεμονωμένο πρόσωπο για τον τίτλο «Πρόσωπο της Χρονιάς». Αντιθέτως, απέδωσε τη διάκριση στους «αρχιτέκτονες» της τεχνητής νοημοσύνης, αναγνωρίζοντας την τεράστια επίδραση που έχει πλέον η τεχνολογία και οι εταιρείες που τη διαμορφώνουν.

Στο εξώφυλλο του περιοδικού εμφανίζονται κορυφαίες φυσιογνωμίες του AI, ανάμεσά τους ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, ο επικεφαλής της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο ιδιοκτήτης της X Έλον Μασκ και η «νονά» της τεχνητής νοημοσύνης Φέι-Φέι Λι.

Η επιλογή αυτή, σύμφωνα με ειδικούς, αναδεικνύει την ταχύτητα με την οποία η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. Η ραγδαία αλυσίδα εξελίξεων που ξεκίνησε με το ChatGPT στα τέλη του 2022 συνεχίζει να επιταχύνεται, με την OpenAI να αναφέρει ότι το chatbot χρησιμοποιείται πλέον από περίπου 700 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε εβδομάδα.

2025 was the year when artificial intelligence’s full potential roared into view, and when it became clear that there will be no turning back.



Οι μεγαλύτεροι τεχνολογικοί όμιλοι ρίχνουν δισεκατομμύρια στη δημιουργία και ενίσχυση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, προσπαθώντας να διατηρήσουν προβάδισμα σε μια κούρσα που γίνεται ολοένα πιο ανταγωνιστική.

Ο αναλυτής της Forrester, Τόμας Χισόν, σημείωσε ότι το 2025 μπορεί να αποτελέσει «σημείο καμπής» ως προς το πόσο συχνά η τεχνολογία εισέρχεται στη ζωή των ανθρώπων. «Οι περισσότεροι τη χρησιμοποιούν χωρίς καν να το αντιληφθούν», δήλωσε, τονίζοντας ότι πλέον ενσωματώνεται σε συσκευές, λογισμικό και υπηρεσίες με ρυθμούς ταχύτερους από την εξάπλωση του διαδικτύου ή των κινητών τηλεφώνων.

Πολλοί καταναλωτές στρέφονται πλέον σε συνομιλιακούς βοηθούς αντί για τις κλασικές μηχανές αναζήτησης, για να οργανώσουν ταξίδια, να διαλέξουν δώρα ή να βρουν νέες συνταγές. Άλλοι, ωστόσο, ανήσυχοι για ζητήματα όπως η ενεργειακή κατανάλωση, τα δεδομένα εκπαίδευσης ή ο κίνδυνος για τις θέσεις εργασίας, επιλέγουν να κρατούν αποστάσεις.

Ο Νικ Καϊρίνος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Fountech AI, χαρακτήρισε τη διάκριση «ειλικρινή αποτίμηση» της ισχύος που έχει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη, επισημαίνοντας όμως ότι «η αναγνώριση δεν πρέπει να συγχέεται με την ετοιμότητα». Όπως προειδοποίησε, «η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί ακόμη να εξελιχθεί σε σωτηρία ή σε μάστιγα για την ανθρωπότητα».

Τόνισε ακόμη ότι βρισκόμαστε μόλις στην αρχή της ανάπτυξης συστημάτων που θα είναι αξιόπιστα, υπεύθυνα και ευθυγραμμισμένα με τις ανθρώπινες αξίες. «Για όσους αναπτύσσουμε αυτή την τεχνολογία, η ευθύνη είναι τεράστια», κατέληξε.