Παραολυμπιονίκης με προπονητή το... ChatGPT κατέκτησε μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Τεχνητή Νοημόσυνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και ο Ουκρανός Μαξίμ Μουρασκόφσκι, ο οποίος διαγωνίστηκε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, κατόρθωσε με τη βοήθεια του ChatGPT να κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο στο διάθλο των Χειμωρινών Αγώνων.

Ο Μουρασκόφσκι προχώρησε σε μία σπάνια επιλογή για αθλητή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή και συνάμα αμφιλεγόμενη απόφαση, η οποία όμως του βγήκε σε καλό, αφού όπως δήλωσε ο ίδιος η Τεχνητή Νοημοσύνη και πιο συγκεκριμένα το ChatGPT τον βοήθησε να ακολουθήσει εξατομικευμένα προγράμματα, καθώς και να αναδιαμορφώσει το οργανόργαμμα των προπονήσεων.

Ο Παραολυμπιονίκης αθλητής στο δίαθλο, Μουρασκόφσκι υποστηρίζει, μάλιστα πως οι συμβουλές του ChatGPT λειτούργησαν ευεργετικά, αφού χρησιμοποιώντας την εφαρμογή έχτισε ένα ασκησιολόγιο, το οποίο ανταποκρινόταν καλύτερα στις ανάγκες του ως αθλητής.

Τέλος, υπογράμμισε πως η συνεισφορά της Τεχνητής Νοημοσύνης ήταν καθοριστική κατά την περίοδο της προετοιμασίας του για τους αγώνες, καθώς δεν ήταν λίγες οι φορές, που το χρησιμοποίησε για να αντλήσει ψυχολογική υποστήριξη.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται η χρήση της εφαρμογής ChatGPT και της Τεχνητής Νοημοσύνης εν γένει στον αθλητισμό, αφού πριν λίγους μήνες έγινε γνωστή η ιστορία του Ισπανού προπονητή ποδοσφαίρου, Μορένο ο οποίος συμβουλευόταν το ChatGPT για το ασκησιολόγιο και την επιλογή της ενδεκάδας, χωρίς όμως επιτυχία.

«Πιστεύω στην Τεχνητή Νοημοσύνη, είναι μία επαναστατική τεχνολογία»

Ο Ουκρανός Παραολυμπιονίκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το τελευταίο εξάμηνο, προπονούμαι χρησιμοποιώντας το ChatGPT. Αρχικά λειτούργησε συμπληρωματικά, αποκτώντας βέβαια σημαντικό ρόλο στη συνέχεια, έφτασε να είναι το μισό τμήμα της προπόνησης μου.

Το χρησιμοποίησα ως προπονητή, ως ψυχολόγο, ακόμα και ως γιατρό. Στους περισσότερους ακούγεται παράξενο, όμως προετοιμαζόμουν για αυτόν τον αγώνα εδώ και πολλά χρόνια.

Πιστεύω στην Τεχνητή Νοημοσύνη, είναι μία επαναστατική τεχνολογία. Δυστυχώς, τη συναντάμε στον στρατιωτικό τομέα, έχοντας βλαπτικές χρήσεις. Όμως, είναι όπως οι θετικές επιστήμες. Σα τη χημεία και τη βιολογία: κάποιος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει είτε για καλό, είτε για κακό σκοπό.

Προσωπικά επιλέγω να τη χρησιμοποιήσω για σκοπούς εκμάθησης, για ξένες γλώσσες, για ορισμένα από τα project που επιμελούμαι, καθώς και για χημεία, βιολογία, αλλά και προπόνηση», τόνισε σε πρόσφατες δηλώσεις του.