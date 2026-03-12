«Με βίασαν πριν γίνω Ολυμπιονίκης»: Η συγκλονιστική μαρτυρία της Καρίνα Έντλιγκερ

Η Παραολυμπιονίκης Καρίνα Έντλιγκερ, αγωνίζεται στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2026 με την Τσεχία. Με μια συγκλονιστική αποκάλυψη όμως, έφερε στο φως ότι υπήρξε θύμα βιασμού μόλις δύο εβδομάδες πριν κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στους Αγώνες του Πεκίνου το 2022.

Μπορεί το χρυσό μετάλλιο να ήταν μια σπουδαία διάκριση, όμως αυτό που προηγήθηκε της άφησε ένα βαρύ ψυχολογικό τραύμα. Το θέμα είχε γίνει γνωστό από το Forbes Austria και επιβεβαιώθηκε από την ίδια περιγράφοντας την κόλαση που έζησε.

«Πέρασα πολύ σκοτεινές στιγμές. Υπέφερα πολύ εξαιτίας αυτού. Εξωτερικά ήμουν μια επιτυχημένη νεαρή κοπέλα που κατέκτησε οτιδήποτε μπορούσε να φανταστεί κανείς, αλλά αυτό που συμβαίνει μέσα σε έναν άνθρωπο, πίσω από αυτή την πρόσοψη, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό» είπε.

Μετά το περιστατικό άρχισε να νιώθει αποστροφή για την σπουδαία διάκριση που πέτυχε, ενώ χρειάστηκε και την βοήθεια ψυχολόγων για να επανέλθει.

«Δούλεψα πολύ με ψυχολόγους πάνω στην ίδια τη λέξη Κίνα. Δεν ξανακοίταξα ποτέ το χρυσό μετάλλιο από το Πεκίνο» παραδέχθηκε.



«Κανείς δεν θέλει να μιλήσει για ψυχική υγεία επειδή όλοι λένε αμέσως: 'Είσαι ψυχικά άρρωστος'. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι πίσω από έναν αθλητή κρύβεται ένας άνθρωπος».

Η ανάρρωση της ήταν εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα, καθώς χρειάστηκε 14 εβδομάδες, όμως δεν ήταν μόνη σε αυτό. Την μεγαλύτερη υποστήριξη την είχε από τον σκύλο - βοηθό της που ήταν δίπλα της λόγω των προβλημάτων όρασης από την νόσο του Στάργκαρντ, μιας προοδευτικής απώλειας όρασης που διαγνώστηκε στην εφηβεία.

«Ευτυχώς, επέζησα από όλα αυτά, κυρίως χάρη στον σκύλο μου, που έφερε ξανά φως στη ζωή μου» πρόσθεσε.

Πρόσφατα πήρε την απόφαση να αλλάξει την υπηκοότητά της και να σταματήσει να αγωνίζεται για την πατρίδα της, την Αυστρία. Αν και δεν συνέδεσε ρητά αυτή την απόφαση με την τραυματική εμπειρία, όταν ρωτήθηκε αν η αλλαγή εθνικής ομάδας ήταν αποτέλεσμα κακής μεταχείρισης, απάντησε λακωνικά: «Είμαι καλά όπως είμαι τώρα».