Μπλόκο στο ChatGPT: Ακυρώθηκε γάμος στην Ολλανδία επειδή οι όρκοι ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης

Η χρήση του ChatGPT για τη συγγραφή κειμένων είναι πλέον καθημερινότητα, όμως για ένα ζευγάρι στην Ολλανδία, η υπερβολική εμπιστοσύνη στο chatbot της OpenAI οδήγησε σε μια απίστευτη γκάφα. Ο γάμος τους κηρύχθηκε άκυρος από τις αρχές, καθώς το κείμενο που παρήγαγε η Τεχνητή Νοημοσύνη «ξέχασε» να συμπεριλάβει την υποχρεωτική νομική διατύπωση που απαιτεί ο ολλανδικός Αστικός Κώδικας.

Το μοιραίο λάθος στο «Ja-woord»



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των NL Times, το ζευγάρι ήθελε μια πρωτότυπη και συγκινητική τελετή. Ζήτησαν από το ChatGPT να συνθέσει τους όρκους τους, ενσωματώνοντας προσωπικές ιστορίες και ρομαντικές υποσχέσεις. Το αποτέλεσμα ήταν όντως εντυπωσιακό, αλλά υπήρχε ένα τεράστιο κενό: έλειπε η επίσημη ερώτηση και η αντίστοιχη απάντηση αποδοχής του γάμου, όπως ορίζεται ρητά από τον νόμο.

Στην Ολλανδία, για να θεωρηθεί ένας γάμος νομικά ισχυρός, πρέπει κατά τη διάρκεια της τελετής να ειπωθεί η συγκεκριμένη φράση που επιβεβαιώνει τη συναίνεση των δύο μερών ενώπιον του ληξιάρχου. Το ChatGPT, εστιάζοντας στον λυρισμό και το συναίσθημα, παρέλειψε το τυπικό σκέλος, θεωρώντας το προφανώς... δευτερεύον.

Η παρέμβαση του Ληξιαρχείου



Το πρόβλημα δεν έγινε αντιληπτό κατά τη διάρκεια της συγκινητικής τελετής, αλλά κατά τον έλεγχο των πρακτικών. Οι αρμόδιες αρχές διαπίστωσαν ότι η διαδικασία δεν τηρήθηκε «κατά γράμμα», με αποτέλεσμα η ένωση να μην μπορεί να καταχωρηθεί επίσημα στα κρατικά αρχεία.

Ο ληξίαρχος που τέλεσε τον γάμο δέχθηκε επίσης επικρίσεις, καθώς παρασύρθηκε από το «έξυπνο» κείμενο της τεχνητής νοημοσύνης και δεν επενέβη για να διορθώσει την παράλειψη την ώρα του μυστηρίου.

Ανησυχία και προειδοποιήσεις



Το περιστατικό αυτό έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη για το πού τελειώνει η ευκολία της τεχνολογίας και πού αρχίζει η νομική εγκυρότητα. Οι ειδικοί προειδοποιούν:

Η AI δεν γνωρίζει τη νομοθεσία κάθε χώρας εκτός αν της ζητηθεί ρητά.

Τα επίσημα έγγραφα και οι νομικές διαδικασίες απαιτούν πάντα ανθρώπινο έλεγχο (human-in-the-loop).

Οι παραδόσεις που έχουν νομικό βάρος δεν μπορούν να αντικατασταθούν πλήρως από αλγορίθμους.



Για την ιστορία, το ζευγάρι αναγκάστηκε να επαναλάβει το τυπικό μέρος της τελετής σε μια λιτή διαδικασία στο δημαρχείο, αυτή τη φορά χωρίς τη βοήθεια του ChatGPT, αλλά με το παραδοσιακό, χειρόγραφο... «Δέχομαι».