Τι είναι (και τι δεν είναι) το ChatGPT Health

Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, η OpenAI, η Anthropic και η Google παρουσίασαν ξεχωριστά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ειδικά για τον τομέα της υγείας, αφήνοντας πίσω το απλό μοντέλο συνομιλίας. Οι λύσεις αυτές στοχεύουν σε πιο εξειδικευμένες ιατρικές χρήσεις, με δυνατότητα διασύνδεσης με κλινικά δεδομένα και συστήματα ιατρικής απεικόνισης, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο σύνθετες εφαρμογές στη διάγνωση.

Η ανάγκη που ουσιαστικά καλύπτουν τα τρία εργαλεία είναι η αξιόπιστη, κατανοητή και έγκαιρη πληροφόρηση γύρω από την υγεία. Σε μια εποχή όπου ο χρήστης στρέφεται στο διαδίκτυο για πληροφορίες, ο στόχος και των τριών νέων εργαλείων είναι να λειτουργήσουν ως σύμβουλοι. Δεν φιλοδοξούν να αντικαταστήσουν τον γιατρό ή το σύστημα υγείας, αλλά να βοηθήσουν τον χρήστη να κατανοήσει καλύτερα το σώμα του και τις επιλογές του.

Το ChatGPT Health φαίνεται ότι έχει το προβάδισμα, γιατί αφενός διαθέτει πιο φυσική συνομιλία και αφετέρου γιατί διαφέρει στον τρόπο που ενσωματώνεται με άλλα συστήματα. Μέχρι σήμερα, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία περιοριζόταν συχνά στην καταχώριση συμπτωμάτων από τον ίδιο τον χρήστη, οδηγώντας σε γενικόλογες απαντήσεις. Το ChatGPT Health έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, καθώς μπορεί να συνδεθεί απευθείας με προσωπικά οικοσυστήματα υγείας, αντλώντας πληροφορίες από το Apple Health, συσκευές παρακολούθησης και ασφαλή ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία. Έτσι, το μοντέλο παύει να λειτουργεί απλώς ως εργαλείο αναζήτησης και εξελίσσεται σε εργαλείο μακροχρόνιας παρακολούθησης. Μπορεί να εξετάζει πώς μεταβάλλονται με τον χρόνο ο ύπνος, ο καρδιακός ρυθμός ή οι εργαστηριακές εξετάσεις, προσφέροντας πλαίσιο και μετατρέποντας τα δεδομένα σε χρήσιμα, πρακτικά συμπεράσματα.

Δεν κάνει διάγνωση

Πολλά εργαλεία όπως Ada Health ή Buoy Health έχουν σχεδιαστεί ειδικά για συμπτωματολογική εκτίμηση: ζητούν συμπτώματα και παρέχουν πιθανές αιτίες ή συμβουλές για επόμενα βήματα, με δομημένη ροή ερωτήσεων και ιατρικά βάσιμες βάσεις δεδομένων. Αντίθετα, το ChatGPT Health είναι πιο γενικό — χρησιμοποιεί ένα μεγάλο μοντέλο γενικής χρήσης για να δίνει πληροφορίες, να ερμηνεύει εξετάσεις ή να εξηγεί ιατρικούς όρους, χωρίς αποκλειστικά symptom checker.

Συνδέεται με εφαρμογές ευεξίας

Με το ChatGPT Health, οι χρήστες μπορούν να συνδέσουν ιατρικά αρχεία και εφαρμογές ευεξίας, ώστε οι απαντήσεις να είναι περισσότερο ακριβείς. Αυτό το διαφοροποιεί από πολλά εργαλεία που λειτουργούν κυρίως με βάση γενικές γνώσεις και ερωτηματολόγια χωρίς απευθείας σύνδεση σε προσωπικά δεδομένα.

Με έμφαση στον διάλογο

Αξίζει να σημειωθεί ότι καποια εργαλεία έχουν καθοδηγούμενη ροή, όπου σε κάθε βήμα τα ερωτήματα και οι απαντήσεις είναι δομημένες και επικεντρωμένες στην εκτίμηση συμπτωμάτων και τη σωστή κατεύθυνση για φροντίδα. Το ChatGPT Health αφήνει περισσότερο χώρο στη διάλογο και την ελευθερία των ερωτήσεων, κάτι που βοηθά στην ευρύτητα θεμάτων αλλά μπορεί να οδηγήσει σε πιο ασαφείς απαντήσεις αν η ερώτηση δεν είναι πολύ συγκεκριμένη.

Χαρακτηριστική δε είναι η περίπτωση εργαλείων όπως το Wysa, που χρησιμοποιούν συγκεκριμένες τεχνικές γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας για υποστήριξη ψυχικής υγείας και είναι δοκιμασμένα κλινικά σε αυτόν τον τομέα. Αντίθετα, το ChatGPT Health δεν είναι σχεδιασμένο ως εργαλείο θεραπείας ή ψυχολογικής παρέμβασης· μπορεί να δώσει πληροφορίες και να βοηθήσει με γενικές συμβουλές.

Διαλογή και κατηγοριοποίηση

Αυτό που σίγουρα δεν είναι το ChatGPT Health είναι εργαλείο triage, δηλαδή εργαλείο διαλογής και κατηγοριοποίησης των ασθενών με βάση την ανάγκη για επείγουσα φροντίδα ή την απλή επίσκεψη σε γιατρό. Το εργαλείο της Open AI είναι κυρίως για να βοηθήσει τους χρήστες να κάνουν μία όσο το δυνατόν πιο ουσιαστική συζήτηση με τον γιατρό τους. Σημασία έχει η ανοικτή πληροφόρηση που παρέχει και οι εξηγήσεις, αλλά δεν ενσωματώνει απευθείας υπηρεσίες τηλεϊατρικής.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ChatGPT Health μπορεί να προσφέρει συμβουλές ευεξίας, π.χ. σχετικά με τη διατροφή και την άσκηση, με γενικό πλαίσιο, αλλά τέτοια λειτουργία δεν είναι κλινικά ελεγχόμενη.