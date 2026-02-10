Τέλος εποχής για το ChatGPT - Τι αλλάζει στη βασική έκδοση

Σε νέα φάση περνά η OpenAI, καθώς ξεκίνησε την εμφάνιση διαφημίσεων στο ChatGPT για όσους χρησιμοποιούν τη δωρεάν έκδοση της πλατφόρμας, αλλά και το οικονομικό πακέτο «Go». Οι πρώτες δοκιμές άρχισαν από το απόγευμα της Δευτέρας (9/2), σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή για τη μεγάλη πλειονότητα των χρηστών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, οι διαφημίσεις θα είναι σαφώς οπτικά διαχωρισμένες από τις απαντήσεις του chatbot, ώστε να μην συγχέονται με το περιεχόμενο που παράγει το ChatGPT.

Πώς θα εμφανίζονται οι διαφημίσεις

Η OpenAI διευκρινίζει ότι οι διαφημίσεις θα είναι σχετικές με τα ενδιαφέροντα του χρήστη, καθώς θα βασίζονται:

στο θέμα της τρέχουσας συνομιλίας,

στο ιστορικό προηγούμενων συνομιλιών,

και στην αλληλεπίδραση με παλαιότερες διαφημίσεις.

Παράλληλα, τονίζεται ότι οι διαφημίσεις δεν επηρεάζουν τις απαντήσεις του ChatGPT και δεν παρεμβαίνουν στο περιεχόμενο που παράγεται από το σύστημα.

Δυνατότητα απενεργοποίησης εξατομίκευσης

Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν την εξατομίκευση, εμποδίζοντας τη χρήση των ενδιαφερόντων τους για διαφημιστικούς σκοπούς.

Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Ιανουαρίου ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, είχε προαναγγείλει μέσω ανάρτησής του στο X την έναρξη των δοκιμών, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες των χρηστών παραμένουν ιδιωτικές και δεν κοινοποιούνται σε διαφημιστές.