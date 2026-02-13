Δύο videos του Wil Smith με διαφορά 3 χρόνων δείχνουν τα τεράστια άλματα της τεχνητής νοημοσύνης

Το 2023, ένα παράξενο video που δείχνει τον Will Smith να τρώει μακαρόνια έγινε το meme της χρονιάς, κυρίως λόγω των πολλών ατελειών που έκαναν το τελικό αποτέλεσμα να δείχνει σχεδόν κωμικό. Τρία χρόνια αργότερα, ένα νέο video με έναν απίστευτα πραγματιστικό «AI Will Smith» να τρώει μακαρόνια σε μια τραπεζαρία δείχνει πόσο γρήγορα έχει κάνει τεράστια άλματα η Τεχνητή Νοημοσύνη στο κομμάτι της δημιουργίας video.



Η αρχή έγινε το 2023, όταν ένας χρήστης δημοσίευσε στο Reddit ένα βίντεο με μια «παράξενη» εκδοχή του Will Smith να τρώει μακαρόνια, κάνοντας εκφράσεις που σίγουρα δεν θύμιζαν άνθρωπο. Το βίντεο έγινε viral και μάλιστα ο ίδιος ο Will Smith αντέδρασε σχετικά στο TikTok, μιμούμενος κινήσεις του… ΑΙ εαυτού του.



Η νέα εκδοχή που τρομάζει

Τον Φεβρουάριο του 2026, το Reddit θυμάται ξανά το ζήτημα και δείχνει την πορεία δημιουργίας ενός αντίστοιχου video με το ίδιο σενάριο: ο Will Smith κάθεται σε ένα τραπέζι και τρώει μακαρόνια. Το αποτέλεσμα όμως είναι εντελώς διαφορετικό, δείχνοντας ένα video που οι λιγότεροι εκπαιδευμένοι στα του ΑΙ ίσως δεν καταλάβουν ποτέ ότι δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου γυρίσματος.

Η συγκεκριμένη έκδοση του «AI Will Smith» δημιουργήθηκε με το Kling 3.0, ένα μοντέλο δημιουργίας video μοντέλο της κινεζικής εταιρείας Kuaishou Technology. Το εν λόγω μοντέλο είναι γνωστό για τη δυνατότητά του του να παράγει σκηνές με μεγάλη λεπτομέρεια, ρεαλιστικό φωτισμό και αληθοφανείς κινήσεις. Στο βίντεο του 2026, ο Will Smith δεν τρώει απλά μακαρόνια, κάθεται σε έναν χώρο που θυμίζει μια μοντέρνα τραπεζαρία, κάνει φυσικές κινήσεις με τα χέρια του, κάνει μορφασμούς με το πρόσωπό του και φαίνεται να συνομιλεί και με κάποιον που κάθεται απέναντί του.

Πόσο γρήγορα φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο

Το κλασικό σενάριο του 2023 με το ModelScope έδειχνε έναν Will Smith που ήταν πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς πως ήταν αποτέλεσμα δουλειάς σε υπολογιστή. Το πρόσωπό του ήταν δύσκαμπτο, με παραμορφώσεις, τα χέρια του έκαναν περίεργες κινήσεις και τα μακαρόνια φαίνεται πως είχαν κι αυτά πολύ παράξενο σχήμα και κινούνταν σχεδόν… αυτόνομα. Το 2024, μοντέλα όπως το MiniMax και το Veo 3.1 βελτίωσαν την ροή της κίνησης, αλλά και πάλι υπήρχαν αρκετές ενδείξεις πως πρόκειται για κάτι φτιαγμένο σε υπολογιστή. Το 2026, με το Kling 3.0 η διαφορά είναι πλέον χαώδης.

Τα ζητήματα ηθικής

Το γεγονός ότι ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να φτιάξει μια σκηνή με έναν πραγματικό ηθοποιό, με τη φωνή, την έκφραση και τη συμπεριφορά του, ανοίγει συζητήσεις γύρω από τη νομιμότητα, τα πνευματικά δικαιώματα και την ασφάλεια του περιεχομένου, αλλά και σαφέστατα ζητήματα ηθικής. Η βιομηχανία της ψυχαγωγίας και οι κολοσσοί του χώρου έχουν ήδη ξεκινήσει να κινούνται νομικά κατά εταιρειών που θεωρείται ότι χρησιμοποιούν δεδομένα χωρίς την άδειά τους για σκηνές από ταινίες και σειρές που έχουν βγάλει στην αγορά. Από την άλλη, αρκετοί είναι οι ηθοποιοί που θέλουν να προστατευτούν από αυτά που έρχονται και προσπαθούν να συνασπιστούν έτσι ώστε να κόψουν την όρεξη των studios για δημιουργία περιεχομένου με τη μορφή τους, αλλά με τη βοήθεια της ΑΙ.

