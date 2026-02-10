Η δυσοίωνη προφητεία του Έλον Μασκ: «Πλησιάζουμε στο τέλος της Τεχνητής Νοημοσύνης εκτός αν...»

Ο Έλον Μασκ προχώρησε σε μια ακόμη τολμηρή πρόβλεψη για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης, προειδοποιώντας ότι η ανάπτυξή της ενδέχεται να φτάσει σε «αδιέξοδο» μέσα στους επόμενους μήνες, εάν δεν επιλυθεί ένα κρίσιμο ζήτημα: η ενεργειακή της τροφοδοσία.

Μιλώντας στο Dwarkesh Podcast, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και επικεφαλής της Tesla και της SpaceX υποστήριξε ότι η ραγδαία εξέλιξη της AI -από τα πρώτα στάδια εργαλείων όπως το ChatGPT έως τα σημερινά προηγμένα συστήματα που έχουν φτάσει να επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία- πλησιάζει ένα κομβικό (ενεργειακό) όριο.

«Το φθηνότερο μέρος για AI θα είναι το Διάστημα»

Σύμφωνα με τον Έλον Μασκ, η λύση σε αυτό το πρόβλημα βρίσκεται εκτός Γης. Όπως εκτίμησε, «το μακράν φθηνότερο μέρος για την εγκατάσταση υποδομών τεχνητής νοημοσύνης θα είναι το Διάστημα μέσα στους επόμενους 30 με 36 μήνες».

Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας χωρίς τους περιορισμούς της γήινης υποδομής. Όπως εξήγησε, η παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας στη Γη αποτελεί ήδη τεράστια πρόκληση: «Οι ΗΠΑ καταναλώνουν περίπου μισό τεραβάτ ενέργειας κατά μέσο όρο. Το να διπλασιάσεις αυτή την παραγωγή με νέους σταθμούς είναι εξαιρετικά δύσκολο».

Αντίθετα, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε τροχιά θα μπορούσε να προσφέρει συνεχή και φθηνότερη ενεργειακή παροχή, χωρίς ανάγκη μπαταριών ή επίγειων δικτύων.

Περιβαλλοντικές και τεχνολογικές προεκτάσεις

Η μεταφορά data centers τεχνητής νοημοσύνης στο Διάστημα θα μπορούσε θεωρητικά να μειώσει και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς τα σημερινά κέντρα δεδομένων καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και νερού για ψύξη.

Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι το εγχείρημα παραμένει τεχνικά και οικονομικά αβέβαιο, καθώς απαιτεί κολοσσιαίες επενδύσεις, νέες υποδομές εκτόξευσης και προηγμένα δίκτυα διαστημικών επικοινωνιών.

Παρά τις προκλήσεις, ο Μασκ εμφανίζεται πεπεισμένος ότι η μετάβαση αυτή είναι «αναγκαία» για να συνεχιστεί η εκθετική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης - αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μια τέτοια κοσμογονική αλλαγή να ξεκινήσει νωρίτερα απ’ όσο αναμένεται.