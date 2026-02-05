Έλον Μασκ κατά Νόλαν και... στη μέση η «Ωραία Ελένη»: Ο «πόλεμος» στο X και η «ιστορική αλήθεια»

Ο Έλον Μασκ επέκρινε τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν για τις επιλογές του στο καστ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσεια».

Η διασκευή από τον Νόλαν του αρχαίου ελληνικού έπους του Ομήρου είναι η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και διαθέτει ένα all-star καστ που περιλαμβάνει τους Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάττινσον, Σαρλίζ Θερόν, Αν Χάθαγουεϊ, Μία Γκοθ και τη βραβευμένη με Όσκαρ Λουπίτα Νιόνγκο.

Είναι αυτή η συμμετοχή της Νιόνγκο που φαίνεται να έχει ενοχλήσει τον Μασκ, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει επιλεγεί για τον ρόλο της Ελένης της Τροίας.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας χρήστης του X έγραψε: «Η Ελένη της Τροίας ήταν ξανθιά, με ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα και «το πρόσωπο που έστειλε χίλια πλοία», επειδή ήταν τόσο όμορφη που οι άνδρες ξεκίνησαν έναν πόλεμο για χάρη της. Οι επιλογές του καστ είναι παραδοχή ότι η ιστορία δεν ήταν ποτέ το θέμα και αποτελούν προσβολή για τον συγγραφέα».

Ακολούθως ο Μασκ υπερθεμάτισε με την ανάρτησή του: «Ο Κρις Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητά του».

Και οι δύο αναρτήσεις έχουν γίνει viral, κυρίως επειδή οι ξενοφοβικοί συνειρμοί της πρώτης ανάρτησης είναι εμφανείς, αλλά και επειδή ο Μασκ δεν έδειξε να καταλαβαίνει ότι το ποίημα του Ομήρου είναι ένας μύθος.



Για παράδειγμα, όπως επισημαίνει το Euronews: Σύμφωνα με το πρωτότυπο κείμενο, ο Δίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο και ζευγάρωσε με τη Λήδα, η οποία γέννησε ένα αυγό από το οποίο βγήκε η Ελένη. Μια άλλη εκδοχή, που βρίσκεται στο χαμένο επικό ποίημα «Κυπρία», αναφέρει ότι η Ελένη ήταν κόρη του Δία και της θεάς Νέμεσης, η οποία δεν ήθελε να ζευγαρώσει με τον Δία και γι' αυτό μεταμορφώθηκε σε χήνα για να του ξεφύγει. Αυτός, με τη σειρά του, μεταμορφώθηκε επίσης σε χήνα και βίασε τη Νέμεση, η οποία γέννησε ένα αυγό από το οποίο γεννήθηκε η Ελένη.



Όπως και να έχει, οι περισσότεροι θα συμφωνούσαν ότι δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη σύλληψη – κάτι που θα έβαζε τέλος σε όλες τις διαμάχες περί «ιστορικής ακρίβειας».



Όπως άλλωστε έγραψε ένας χρήστης: «Η Οδύσσεια είναι ένας μύθος. Δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η Ελένη της Τροίας υπήρξε πραγματικά, επομένως μπορεί να είναι όμορφη σε οποιοδήποτε χρώμα. Το να επιλέξεις μια όμορφη μαύρη γυναίκα ΔΕΝ έρχεται σε αντίθεση με αυτό που ήταν με οποιονδήποτε τρόπο, μορφή ή σχήμα πριν από χιλιάδες χρόνια. Ρωτήστε τον Όμηρο».



Ωστόσο, τα tweets έχουν προκαλέσει αντιπαραθέσεις στο διαδίκτυο, με πολλούς να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στο καστ, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι οι μυθολογικοί χαρακτήρες μπορούν να ερμηνευτούν δημιουργικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και η Νιόνγκο εντάχθηκε στο καστ τον Νοέμβριο του 2024, ο ρόλος της στην «Οδύσσεια» δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι δεν θα είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα που θα υποδυθεί την Ελένη της Τροίας, καθώς η Έρθα Κιτ είχε επιλεγεί από τον Όρσον Γουέλς για να παίξει τον ρόλο σε ένα θεατρικό έργο που παρουσιάστηκε στο Παρίσι το 1950.



Η «Οδύσσεια», που ακολουθεί την πορεία του βασιλιά της Ιθάκης, καθώς ταξιδεύει προς την πατρίδα του μετά τον Τρωικό Πόλεμο, θα βγει στις αίθουσες σε όλο τον κόσμο στις 17 Ιουλίου.