Ο Μασκ επιτίθεται στον Κρίστοφερ Νόλαν για την «Ωραία Ελένη» της ταινίας «Οδύσσεια»

Ο Έλον Μασκ έγραψε στο X την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου ότι ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν «έχασε την ακεραιότητά του» κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον φερόμενο ρόλο της Λουπίτα Νιόνγκο στην «Οδύσσεια», ως «Ελένη της Τροίας», ένας ρόλος που δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί.

Νωρίτερα, ένας χρήστης ισχυρίστηκε ότι αν η Νιόνγκο υποδυθεί την ωραία Ελένη, αυτό θα αποτελεί «προσβολή» για τον Όμηρο, καθώς περιέγραψε τον φανταστικό χαρακτήρα ως «ανοιχτόχρωμη, ξανθιά και «το πρόσωπο που έστειλε χίλια πλοία», επειδή ήταν τόσο όμορφη που οι άνδρες ξεκίνησαν έναν πόλεμο για χάρη της».

Ο Mασκ σχολίασε, λέγοντας: «Ο Κρις Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητά του».



Το Variety ανέφερε τη συνεργασία της Nιόνγκο και του Nόλαν τον Νοέμβριο του 2024, αλλά τον Δεκέμβριο αποκαλύφθηκε ότι το έργο ήταν η «Οδύσσεια».

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ματ Ντέιμον, Τον Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θέρον, Τζόν Μπέρνθαλ, Μπένι Σάφνταϊ, Έλιοτ Πέιτζ.

Η «Οδύσσεια» είναι η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες Imax. Αυτό το τεχνικό επίτευγμα ήταν αδύνατο στο παρελθόν, επειδή οι κάμερες Imax ήταν πολύ θορυβώδεις, καθιστώντας αδύνατη τη λήψη ήσυχων, οικείων σκηνών. Ωστόσο, χάρη σε ένα νέο περίβλημα φιλμ που ονομάζεται «blimp», ο θόρυβος μπορεί να μειωθεί σημαντικά, αναφέρει τελευταίο δημοσίευμα του Variety.