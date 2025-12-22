«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ και ανακοινώθηκε η ημερομηνία της παγκόσμιας πρεμιέρας

Για τις 16 Ιουλίου 2026 έχει οριστεί η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν και το πρώτο ολοκληρωμένο τρέιλερ είναι γεγονός.

Η νέα ταινία του Νόλαν, είναι μία μυθική, επική περιπέτεια με γυρίσματα σε όλο τον κόσμο εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Η ταινία μεταφέρει για πρώτη φορά το εμβληματικό έπος του Ομήρου στις κινηματογραφικές αίθουσες IMAX και στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι οι: Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, με τη συμμετοχή της Ζεντάγια και της Σαρλίζ Θερόν. Στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκεται ο Ματ Ντέιμον, στον εμβληματικό ρόλο του Οδυσσέα ξετυλίγοντας το επίπονο ταξίδι της επιστροφής του ήρωα στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

«Τα γυρίσματα της «Οδύσσειας» ήταν «η σπουδαιότερη δουλειά της ζωής μου, χωρίς αμφιβολία» και «η καλύτερη εμπειρία που είχα ποτέ σε κινηματογραφικό πλατό» είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Χόλαντ.

«Ο Kρις Nόλαν είναι ένας αληθινός συνεργάτης. Ξέρει τι θέλει... αλλά δεν πρόκειται για ένα περιβάλλον που δεν μπορείς να προτείνεις ιδέες ή να αναπτύξεις τους χαρακτήρες με συγκεκριμένους τρόπους» είχε πει ο διάσημος πρωταγωνιστής.