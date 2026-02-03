«Ντου» της γαλλικής εισαγγελίας στα γραφεία της «X» στο Παρίσι - Ερευνάται παραποίηση του αλγόριθμου

Έφοδοι πραγματοποιούνται από νωρίς το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου σε γραφεία που ανήκουν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «X» του Έλον Μασκ στη Γαλλία, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας του Παρισιού.

Η μονάδα καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος σε συνεργασία με τη Europol διεξάγεται στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2025, ενώ ο Έλον Μασκ και η διευθύνουσα σύμβουλος του Χ Λίντα Γιακαρίνο εκλήθησαν για κατάθεση.

Σύμφωνα με την εισαγγελία η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία που έκανε ένας Γάλλος βουλευτής που ισχυρίστηκε ότι οι μεροληπτικοί αλγόριθμοι στο X ήταν πιθανό να έχουν παραμορφώσει τη λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων.

Στην ανακοίνωσή της, η εισαγγελία ανέφερε ότι η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών να διασφαλιστεί ότι ο Χ συμμορφώνεται με τους γαλλικούς νόμους. Η έρευνα που άνοιξε τον Ιανουάριο 2025 διευρύνθηκε για να περιλάβει και την δημιουργία σεξουαλικού περιεχομένου από το chatbot Grok.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι από την πλευρά της, η Χ αρνήθηκε τις κατηγορίες τον περασμένο Ιούλιο και περιέγραψε την διεύρυνση της έρευνας σε μια ανάρτηση εκείνη την εποχή ως «πολιτικά υποκινούμενη» ενώ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι είχε χειραγωγήσει τον αλγόριθμό της.

Πάντως, η εισαγγελία του Παρισιού τόνισε ότι αποχωρεί από το X και θα χρησιμοποιεί από εδώ και στο εξής το LinkedIn και το Instagram τα οποία ανήκουν αμφότερα στη Meta του Μαρκ Ζούκεμπεργκ.

