«Κόλλησε» το X – Αναφορές για προβλήματα πρόσβασης σε Ελλάδα και εξωτερικό

Τεχνικά προβλήματα παρουσιάζει από το μεσημέρι της Δευτέρας (16/2) η πλατφόρμα X, καθώς χρήστες στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές χώρες του κόσμου δηλώνουν ότι δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση.

Σύμφωνα με αναφορές, χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως αντιμετωπίζουν δυσκολίες τόσο στον ιστότοπο όσο και στην εφαρμογή, λαμβάνοντας μηνύματα σφάλματος όπως «Something went wrong. Please try again later» («Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα. Επαναλάβετε τη φόρτωση»).

Παράλληλα, αρκετοί αναφέρουν ότι η οθόνη εμφανίζεται μαύρη, με μοναδικό στοιχείο το λογότυπο της πλατφόρμας, χωρίς να φορτώνει κάποιο περιεχόμενο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι έχει προκαλέσει τη διακοπή λειτουργίας. Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα μπορούν να ελέγχουν την πορεία της υπηρεσίας μέσω του Downdetector ή άλλων αντίστοιχων ιστοσελίδων παρακολούθησης διακοπών.