Στην αντεπίθεση η τέως σύντροφος του Μασκ - Μηνύει το xAI για deepfake φωτογραφίες της μέσω Grok

Η τέως σύντροφος του Έλον Μασκ, Άσλεϊ Σαν Κλερ κινήθηκε νομικά εναντίον της εταιρείας xAI μετά από τη δημοσίευση deepfake φωτογραφιών της στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Η Σαν Κλερ, που είναι η μητέρα ενός εκ των 13 παιδιών του Μασκ, ισχυρίστηκε στην αγωγή που κατέθεσε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ότι το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Grok δημιούργησε σεξουαλικά άσεμνες φωτογραφίες της και τις διέρρευσε στο διαδίκτυο.

Από την πλευρά της, η xAI απάντησε με μήνυση για ψευδή καταμήνυση εναντίον της Σαν Κλερ για παραβίαση των όρων παροχής υπηρεσιών της.

«Σκοπεύουμε να θεωρήσουμε το Grok υπόλογο και να βοηθήσουμε στη θέσπιση σαφών νομικών ορίων προς όφελος ολόκληρου του κοινού, ώστε να αποτραπεί η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης ως όπλου για κακοποίηση», δήλωσε στο BBC News η δικηγόρος της Σαν Κλερ, Κάρι Γκόλντμπεργκ. «Κατασκευάζοντας μη συναινετικές σεξουαλικά άσεμνες εικόνες κοριτσιών και γυναικών, η xAI αποτελεί δημόσια όχληση και ένα μη εύλογα ασφαλές προϊόν».

Στην κατάθεση της Σαν Κλερ αναφέρεται ότι «χρήστες του Χ ξέθαψαν φωτογραφίες της πλήρως ντυμένης σε ηλικία 14 ετών και ζήτησαν από το Grok να την γδύσει και να της φορέσει ένα μπικίνι. To Grok το έπραξε». Παράλληλα, αναφέρεται πως οι εικόνες που δημιουργήθηκαν ήταν «de facto μη συναινετικές», αλλά οι δημιουργοί του Grok είχαν επίσης «ρητή γνώση» της έλλειψης συγκατάθεσής της.

Μάλιστα, όπως τονίζουν το Grok δημιούργησε μια εικόνα που έδειχνε την Σαν Κλερ, η οποία είναι Εβραία, να «φορά ένα μπικίνι καλυμμένο με σβάστικες».

Υπενθυμίζεται ότι η Σαν Κλερ είχε αποκαλύψει το περασμένο έτος της, μέσω ανάρτησης που είχε κάνει στο X, ότι είχε φέρει στον κόσμο το παιδί του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας - ένα από τα τουλάχιστον 13 παιδιά που πιστεύεται ότι απέκτησε.