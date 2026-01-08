Το Grok του Μασκ «έγδυσε» και την πριγκίπισσα Κέιτ - Σάλος με ημίγυμνες φωτογραφίες της στα social

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, συγκαταλέγεται ανάμεσα στα διάσημα θύματα του Grok, το εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης που είναι ενσωματωμένο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter) του Ίλον Μασκ.

Ξαφνικά, χιλιάδες χρήστες άρχισαν να βλέπουν αναρτήσεις με παραποιημένες φωτογραφίες (είτε με μπικίνι είτε γυμνές) της πριγκίπισσας Κέιτ, προϊόν deepfake του γνωστού chatbot. Αυτό προέκυψε καθώς χρήστες του μέσου μπορούσαν να παραγγείλουν μια φωτογραφία βασιζόμενη σε πραγματική εικόνα. Το Παλάτι του Κένσινγκτον αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό ενώ ήδη έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες Αρχές. Το υλικό έχει διαγραφεί από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πλευρά της, η Ofcom, ρυθμιστική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι υπεύθυνη για υπηρεσίες επικοινωνίας όπως η τηλεόραση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαίτησε άμεσα εξηγήσεις από την X σχετικά με το γεγονός ότι δεν συμμορφώνεται με τους νόμους περί διαδικτυακής ασφάλειας.

Ένας εκπρόσωπος της Ofcom δήλωσε στα βρετανικά μέσα: «Η αντιμετώπιση της παράνομης διαδικτυακής βλάβης και η προστασία των παιδιών παραμένουν επείγουσες προτεραιότητες για την Ofcom. Γνωρίζουμε τις σοβαρές ανησυχίες που έχουν εκφραστεί σχετικά με ένα άρθρο στο Grok on X που παράγει γυμνές εικόνες ανθρώπων και σεξουαλικοποιημένες εικόνες παιδιών. Έχουμε επικοινωνήσει επειγόντως με την X και την xAI [το τμήμα τεχνητής νοημοσύνης] για να κατανοήσουμε ποια μέτρα έχουν λάβει για να συμμορφωθούν με τα νόμιμα καθήκοντά τους για την προστασία των χρηστών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με βάση την απάντησή τους, θα προβούμε σε ταχεία αξιολόγηση για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανά ζητήματα συμμόρφωσης που δικαιολογούν διερεύνηση».

Την Κυριακή, η πλατφόρμα εξέδωσε προειδοποίηση προς τους χρήστες να μην χρησιμοποιούν το Grok για τη δημιουργία παράνομου περιεχομένου. Ο Ίλον Μασκ έθεσε επίσης ως στόχο να προειδοποιήσει όποιον ζητήσει από την Τεχνητή Νοημοσύνη να δημιουργήσει παράνομο περιεχόμενο ότι «θα υποστεί τις ίδιες συνέπειες» σαν να το ανέβαζε ο ίδιος. Η πολιτική αποδεκτής χρήσης του chatbox απαγορεύει την «απεικόνιση ομοιοτήτων προσώπων με πορνογραφικό τρόπο».

Σάλος στα social

Πάντως, χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης αντέδρασαν στις deepfake εικόνες της Πριγκίπισσας με έναν να γράφει: «Τόσο αηδιαστικό. Η καημένη η Αικατερίνη έχει υπομείνει δεκαετίες διαφορετικών μορφών βίας».

Ένας άλλος έγραψε: «Αηδιαστικό για οποιαδήποτε γυναίκα ή παιδί». Ένας τρίτος είπε: «Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται απαγόρευση, έχει ξεφύγει τόσο πολύ από τον έλεγχο και γίνεται όλο και πιο ρεαλιστική».

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που φωτογραφίες της πριγκίπισσας της Ουαλίας δημοσιεύονται χωρίς τη συγκατάθεσή της. Το 2012, φωτογραφίες παπαράτσι την απαθανάτισαν να κάνει ηλιοθεραπεία τόπλες μέσα στον ιδιωτικό χώρο ενός γαλλικού κάστρου,. Οι φωτογραφίες μετέπειτα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό French Closer.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα μήνυσαν το περιοδικό και έλαβαν αποζημίωση 100.000 ευρώ.

Τον Οκτώβριο, το ζευγάρι κέρδισε μια νομική μάχη εναντίον του γαλλικού περιοδικού Paris Match, αφού δημοσίευσε φωτογραφίες από τις ιδιωτικές τους διακοπές τον Απρίλιο, στις οποίες περιλαμβάνονταν φωτογραφίες των τριών παιδιών τους.