Σε «κλοιό» ασφαλείας Ουίλιαμ και Κέιτ - Έξαλλοι οι επισκέπτες πάρκου με τον φράχτη 6 μιλίων

Οργή επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και κυρίως για τους κατοίκους του Ουίνδσορ όπου βρίσκεται η πριγκιπική κατοικία των Ουίλιαμ και Κέιτ.

Όπως τονίζουν βρετανικά δημοσιεύματα, αποφασίστηκε η δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας η οποία θα εκτείνεται στα έξι μίλια γύρω από το Forest Lodge, όπου εγκαταστάθηκαν πρόσφατα, περιορίζοντας σημαντικά την πρόσβαση στους περιπατητές στο Windsor Great Park.

«Λένε ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις άλλες πύλες, αλλά δεν γίνεται επειδή δεν υπάρχει πουθενά να παρκάρεις», είπε ένας επισκέπτης. «Μένουμε εδώ 20 χρόνια, είναι υπέροχα εκεί μέσα» προσέθεσε πικραμένος.

Η περίμετρος ασφαλείας περιλαμβάνει φράχτες, κάμερες κλειστού κυκλώματος και πινακίδες «απαγορεύεται η είσοδος», κόβοντας –όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι– ένα «βαθύ ρήγμα» μέσα στο Windsor Great Park, μια περιοχή που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσαν ελεύθερα περιπατητές, δρομείς και ιδιοκτήτες σκύλων.

Πληρώνουν και συμβολικό φόρο

Ιδιαίτερη αγανάκτηση προκαλεί το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς καταβάλλουν ετήσιο αντίτιμο 60 λιρών για το δικαίωμα πρόσβασης και περιήγησης στο πάρκο, το οποίο πλέον περιορίζεται σημαντικά. Όπως αναφέρουν, τα μέτρα επιβλήθηκαν χωρίς ουσιαστική διαβούλευση, με αρκετούς να δηλώνουν ότι «αιφνιδιάστηκαν» και εξαναγκάστηκαν να αποδεχθούν αλλαγές που θεωρούν δυσανάλογες.

Αν και η ανάγκη προστασίας της βασιλικής οικογένειας θεωρείται δεδομένη, οι επικριτές μιλούν για «υπερβολικό κλοιό ασφαλείας» που αλλοιώνει τον χαρακτήρα του δημόσιου χώρου και δημιουργεί προηγούμενο για περαιτέρω περιορισμούς στο μέλλον.