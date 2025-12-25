Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του βασιλιά Καρόλου: Δύναμη της ενότητας μέσα στη διαφορετικότητα

Ο Βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας τόνισε τη σημασία της ενότητας μέσα στη διαφορετικότητα στο ετήσιο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του, καθώς οι πόλεμοι και οι εντάσεις θέτουν σε δοκιμασία κοινότητες σε όλο τον κόσμο, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Μέσα από την ποικιλία των κοινοτήτων μας, μπορούμε να βρούμε τη δύναμη να εξασφαλίσουμε ότι το σωστό θα υπερισχύσει του λάθους», ανέφερε στο τέταρτο ετήσιο μήνυμά του από την ανάρρησή του στον θρόνο. Παράλληλα, επισήμανε ότι η συνάντηση με ανθρώπους από διαφορετικές θρησκείες δείχνει πόσα κοινά μοιράζονται όλοι — την επιθυμία για ειρήνη και τον σεβασμό για τη ζωή.

Ο μονάρχης αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της καλοσύνης προς όσους μετακινούνται, την ώρα που η μετανάστευση αποτελεί πηγή ανησυχίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς. Το μήνυμά του μεταδόθηκε από το Αβαείο του Ουέστμινστερ, όπου στεφανώνονται οι Άγγλοι μονάρχες από το 1066.

“Journeying is a constant theme of the Christmas Story. The Holy Family made a journey to Bethlehem and arrived homeless without proper shelter. The Wise Men made a pilgrimage from the East to worship at the cradle of Christ; and the Shepherds journeyed from field to town in… pic.twitter.com/j0wbYdPWa9 — The Royal Family (@RoyalFamily) December 25, 2025

Κατά την εκδήλωση εμφανίστηκε ουκρανικό χορωδιακό σύνολο ντυμένο με παραδοσιακές ουκρανικές «βισιβάνκα» μπλούζες, καθώς και η Χορωδία της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου. Ο Κάρολος έχει εκφράσει επανειλημμένα την υποστήριξή του στην Ουκρανία και έχει φιλοξενήσει τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κάστρο του Ουίνδσορ τρεις φορές το 2025. Επιπλέον, έχει εκφράσει ανησυχία για παγκόσμιες κρίσεις, όπως η σύγκρουση Ισραήλ-Γάζας, και θλίψη για τη βία κατά των εβραϊκών κοινοτήτων.

Στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του, παράδοσης που χρονολογείται από το 1932, ο βασιλιάς εξήρε το θάρρος των βετεράνων και των εργαζόμενων σε ανθρωπιστικούς οργανισμούς, λέγοντας ότι του δίνουν ελπίδα. Αναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψή του στο Βατικανό τον Οκτώβριο, όταν προσευχήθηκε μαζί με τον πάπα Λέοντα, την πρώτη κοινή προσευχή βρετανού μονάρχη με τον προκαθήμενο της καθολικής εκκλησίας από το 1534.