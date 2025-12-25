«Γιατί παρακολουθείτε τον Άγιο Βασίλη;» - Ο Τραμπ και η Μελάνια απαντούν στις κλήσεις παιδιών

Καθισμένοι σε ένα εντυπωσιακά στολισμένο καθιστικό στο Μαρ-α -Λάγκο ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ τίμησαν την παράδοση συνομιλώντας για περίπου 20 λεπτά με οικογένειες και παιδιά που ρωτούσαν για τον Άγιο Βασίλη...

Και παρά το γεγονός ότι τα παιδιά είχαν απορίες για το πότε θα φτάσει στο δικό τους σπίτι ο Άγιος Βασίλης, ο πρόεδρος Τραμπ ακούστηκε πολλές φορές να μιλά για τα... οικονομικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του και για τις νίκες που έκανε σε διάφορες πολιτείες, θέματα που κάθε άλλο παρά ενδιέφεραν τους νεαρούς συνομιλητές του.

«Γιατί παρακολουθείτε τον Άγιο Βασίλη» ρώτησε ένα παιδί από την Οκλαχόμα τον Αμερικανό Πρόεδρο.

«Θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν έχει μπει κάποιος «κακός» Άγιος Βασίλης στη χώρα» απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Δείτε εδώ ζωντανά το ταξίδι του Άγιου Βασίλη