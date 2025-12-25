Δολοφονήθηκε η παιδική ηθοποιός του «The Lion King» – Ο σύντροφός της κατηγορείται για φόνο

Η Imani Dia Smith, πρώην παιδική ηθοποιός του Broadway που συμμετείχε στην παραγωγή του The Lion King, δολοφονήθηκε σε ηλικία 26 ετών.

Σύμφωνα με τις αρχές, η Smith βρέθηκε με τραύματα από μαχαίρι σε ένα σπίτι στο Edison του New Jersey την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, έπειτα από κλήση στο 911 που ανέφερε επίθεση με μαχαίρι. Μεταφέρθηκε στο Robert Wood Johnson University Hospital στο New Brunswick, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, όπως αναφέρει το People.

Former The Lion King Child Actress Imani Dia Smith Dies at 25, Boyfriend Charged with Murder https://t.co/4K6GmzD0g4 — People (@people) December 24, 2025

Ο σύντροφός της, Jordan D. Jackson-Small, 35 ετών, συνελήφθη στις 23 Δεκεμβρίου και κατηγορείται για φόνο. Σύμφωνα με τις αρχές της κομητείας Middlesex και την αστυνομία του Edison, του ασκήθηκαν κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού, έκθεση παιδιού σε κίνδυνο, παράνομη κατοχή όπλου και χρήση όπλου για παράνομο σκοπό.

Η Smith άφησε πίσω της έναν 3χρονο γιο, τους γονείς της, δύο μικρότερα αδέλφια, καθώς και ευρύτερη οικογένεια, φίλους και κοινότητα που τη λάτρευαν. Η θεία της, Kira Helper, δημιούργησε μια σελίδα GoFundMe για την υποστήριξη της οικογένειας. Τα χρήματα προορίζονται για τα έξοδα της κηδείας και μνημοσύνου, καθαρισμό του χώρου του εγκλήματος, ψυχολογική υποστήριξη για την οικογένεια, νομικά και διοικητικά έξοδα της δίκης, καθώς και για τη φροντίδα του γιου και του σκύλου της Smith.

Μέχρι στιγμής, η σελίδα έχει συγκεντρώσει πάνω από 46.000 δολάρια για την οικογένεια.