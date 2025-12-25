Τραγωδία στο Τορίνο: 47χρονος πνίγηκε από πανετόνε την παραμονή των Χριστουγέννων

Τραγωδία σημειώθηκε την Παραμονή των Χριστουγέννων στο Τορίνο της Ιταλίας, όταν ο 47χρονος Giovanni Lopez, πνίγηκε ενώ έτρωγε πανετόνε μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Stampa, τα μέλη της οικογένειας προσπάθησαν να τον βοηθήσουν, αλλά όταν κατάλαβαν ότι είχε υποστεί σοβαρό πνιγμό, κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο.

Οι διασώστες έκαναν προσπάθειες ανάνηψης, όμως δυστυχώς ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομία και ιατροδικαστής για να διενεργήσουν έλεγχο.