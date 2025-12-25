Τέσσερα πτώματα εντοπίστηκαν στο Λιχτενστάιν – Πιθανώς ανήκουν στην ίδια οικογένεια

Τέσσερα πτώματα, τα οποία πιστεύεται ότι ανήκουν στην ίδια οικογένεια από το Λιχτενστάιν, εντοπίστηκαν από τις αρχές την Τετάρτη, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reuters, περίπου στις 10:30 π.μ. (09:30 GMT) βρέθηκε στη πλευρά της όχθης του Ρήνου, κοντά στην πρωτεύουσα του Λιχτενστάιν, Βαντούζ, το σώμα ενός 41χρονου άνδρα. Οι συνθήκες θανάτου του παραμένουν αδιευκρίνιστες, όπως δήλωσαν οι Ελβετικές αρχές.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε ένα διαμέρισμα στη Βαντούζ τα σώματα ενός 73χρονου άνδρα και δύο γυναικών, ηλικίας 68 και 45 ετών. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πρόκειται για τους γονείς και τη μεγαλύτερη αδελφή του 41χρονου, ανέφερε η αστυνομία του Λιχτενστάιν. Οι συνθήκες θανάτου των τριών παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών του κράτους διεξάγει ενδελεχή έρευνα με μεγάλη κινητοποίηση αστυνομικών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η έρευνα προχωρά σε όλες τις κατευθύνσεις» και «δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό».