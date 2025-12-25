Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στο Μπόντεν - Αναφορές για αρκετούς τραυματίες

Η σουηδική αστυνομία ερευνά σοβαρό περιστατικό στην πόλη Μπόντεν της βόρειας Σουηδίας. Η εφημερίδα Aftonbladet αναφέρει ότι πολλοί τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, υπάρχουν πληροφορίες για την διάπραξη βίαιου εγκλήματος και ότι ο δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία.

Η πόλη Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα νότια του Αρκτικού Κύκλου και είναι η έδρα του 19ου Συντάγματος Πεζικού της Σουηδίας.

Ένας κάτοικος της περιοχής, με τον οποίο μίλησε η Aftonbladet, έχει δει πολλά περιπολικά και ασθενοφόρα στον δρόμο. Το άτομο περιγράφει την περιοχή ως «ήσυχη κατοικημένη περιοχή».

«Είμαστε λίγο σοκαρισμένοι», λέει το άτομο.

Ένας γείτονας που ήταν έξω με τον σκύλο του άκουσε κραυγές στην περιοχή το πρωί. «Ο σκύλος φοβήθηκε και μετά ησύχασε», λέει.

Η περιφέρεια Norrbotten επιβεβαιώνει ότι έχουν παραλάβει τραυματίες μετά το περιστατικό.

Άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της περιοχής μετά το περιστατικό, λέει η Εύα-Μαρί Σβένσον, υπεύθυνη επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης για την περιοχή.