Κρεμλίνο προς Παρίσι: «Η μπάλα στο γήπεδό σας» για τον Λοράν Βινατιέ

Η Ρωσία κατέθεσε πρόταση προς τη Γαλλία σχετικά με την υπόθεση του Γάλλου ερευνητή Λοράν Βινατιέ, ο οποίος κρατείται στη Ρωσία από τον Ιούνιο του 2024 και αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να δικαστεί για κατασκοπεία, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, σύμφωνα με ανάρτηση του Reuters.

«Έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες επαφές μεταξύ της δικής μας πλευράς και των Γάλλων. Πράγματι, διατυπώθηκε πρόταση προς τη γαλλική πλευρά αναφορικά με τον Βινατιέ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων, προσθέτοντας ότι «η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο της Γαλλίας», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει πως δεν είχε γνώση της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι θα ενημερωθεί σχετικά. «Εάν υπάρξει η παραμικρή δυνατότητα θετικής επίλυσης, στο πλαίσιο της ρωσικής νομοθεσίας, θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας», είχε αναφέρει.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο Λοράν Βινατιέ καταδικάστηκε τον Οκτώβριο του 2024 σε τρία χρόνια φυλάκισης, με την κατηγορία ότι δεν είχε εγγραφεί ως «ξένος πράκτορας», ενώ φέρεται να συγκέντρωνε στρατιωτικού χαρακτήρα πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εις βάρος της ασφάλειας της Ρωσίας. Ο ίδιος παραδέχθηκε τις πράξεις, επικαλούμενος ωστόσο άγνοια.

Τον Αύγουστο οδηγήθηκε εκ νέου ενώπιον δικαστηρίου, αυτή τη φορά αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για κατασκοπεία, οι οποίες, εφόσον επιβεβαιωθούν, ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυστηρότερη ποινή. Η έρευνα παρατάθηκε και, σύμφωνα με τον Γάλλο δικηγόρο του, δεν αποκλείεται νέα δίκη στα τέλη Φεβρουαρίου 2026.

Ο 49χρονος ερευνητής, ειδικός στον μετασοβιετικό χώρο, εργαζόταν για το Κέντρο Ανθρωπιστικού Διαλόγου, ελβετική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται στη διαμεσολάβηση διεθνών συγκρούσεων, μεταξύ άλλων και σε ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία.

Η Γαλλία έχει ζητήσει επανειλημμένα την απελευθέρωσή του, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι χρησιμοποιεί δυτικούς πολίτες ως ομήρους, σε μια περίοδο έντονης επιδείνωσης των διμερών σχέσεων.