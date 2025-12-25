Ιστορική απόφαση στην Αλγερία: Η γαλλική αποικιοκρατία αναγνωρίστηκε δια νόμου ως έγκλημα

Το κοινοβούλιο της Αλγερίας ψήφισε ομόφωνα νόμο που χαρακτηρίζει έγκλημα τον γαλλικό αποικισμό του βορειοαφρικανικού κράτους και απαιτεί συγγνώμη και αποζημιώσεις.

Ο νόμος ποινικοποιεί επίσης την εξύμνηση της αποικιοκρατίας, σύμφωνα με αναφορές της κρατικής τηλεόρασης.

Η ψηφοφορία είναι το τελευταίο σημάδι των ολοένα και πιο τεταμένων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, με ορισμένους παρατηρητές να σημειώνουν ότι βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από τότε που η Αλγερία απέκτησε την ανεξαρτησία της πριν από 63 χρόνια.

Ο γαλλικός αποικισμός της Αλγερίας μεταξύ 1830 και 1962 σημαδεύτηκε από μαζικές δολοφονίες, μεγάλης κλίμακας απελάσεις και κατέληξε σε έναν αιματηρό πόλεμο ανεξαρτησίας. Η Αλγερία αναφέρει ότι ο πόλεμος σκότωσε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, ενώ Γάλλοι ιστορικοί τοποθετούν τον αριθμό των νεκρών πολύ χαμηλότερα.

Οι νομοθέτες φορούσαν κασκόλ στα χρώματα της εθνικής σημαίας και φώναζαν «ζήτω η Αλγερία» καθώς χειροκροτούσαν την ψήφιση του νομοσχεδίου από το κοινοβούλιο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Συγκεκριμένα, ο νέος νόμος ορίζει ότι η Γαλλία φέρει «νομική ευθύνη» για τις «τραγωδίες που προκάλεσε» και ότι η «πλήρης και δίκαιη» αποζημίωση είναι «αναφαίρετο δικαίωμα του Αλγερινού κράτους και του λαού».

Παράλληλα, η Αλγερία απαιτεί από τη Γαλλία να επιστρέψει ένα χάλκινο κανόνι του 16ου αιώνα, γνωστό ως Baba Merzoug, που σημαίνει «Ευλογημένος Πατέρας», το οποίο θεωρούταν προστάτης, της σημερινής πρωτεύουσας Αλγέρι.

Οι γαλλικές δυνάμεις κατέλαβαν την πόλη το 1830, στην τρίτη τους απόπειρα, και αφαίρεσαν το κανόνι - το οποίο βρίσκεται τώρα στο λιμάνι της Βρέστης στη βορειοδυτική Γαλλία.

Το 2020, η Γαλλία επέστρεψε τα λείψανα 24 Αλγερινών μαχητών που σκοτώθηκαν αντιστεκόμενοι στις γαλλικές αποικιακές δυνάμεις τον 19ο αιώνα.



Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, έχει αναγνωρίσει στο παρελθόν ότι ο αποικισμός της Αλγερίας ήταν «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», αλλά δεν έχει ζητήσει δημόσια συγγνώμη.