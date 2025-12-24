Όμορφο στιγμιότυπο: Ο Ζιντάν παρακολουθεί τον γιό του στο Αλγερία - Σουδάν (pic)

Η Αλγερία κοντράρεται με το Σουδάν στην πρεμιέρα του πέμπτου ομίλου του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με τους «Πράσινους» να συγκαταλέγονται στα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης και να στοχεύουν στην κατάκτηση του τρίτου τροπαίου της ιστορίας τους.

Η ομάδα του Ριγιάντ Μαχρέζ είχε μάλιστα και μια ξεχωριστή παρουσία στο πλευρό της στο πρώτο της παιχνίδι. Στις εξέδρες βρέθηκε ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος αποφάσισε να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση, καθώς κάτω από τα δοκάρια της Αλγερίας αγωνίζεται ο γιος του, Λούκα Ζιντάν.

Σε αντίθεση με τον πατέρα του, ο Λούκα επέλεξε να αγωνιστεί με την εθνική ομάδα της Αλγερίας, τιμώντας τις ρίζες της οικογένειάς του, αφού ο παππούς του είχε καταγωγή από τη χώρα της Βόρειας Αφρικής. Μια απόφαση που, όπως έχει δηλώσει, πήρε συνειδητά για να τιμήσει τους προγόνους του.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν στηρίζει απόλυτα την επιλογή του γιου του, κάτι που έχει εκφράσει δημόσια, αλλά και αποδεικνύει έμπρακτα με την παρουσία του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, παρακολουθώντας από κοντά την πορεία της Αλγερίας.