Η ώρα και τα κανάλια των αναμετρήσεων του Κόπα Άφρικα
Με τέσσερις συναρπαστικές αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη, παραμονή Χριστουγέννων, το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.
Παραμονή Χριστουγέννων με Κύπελλο Εθνών Αφρικής στις τηλεοράσεις μας!
Το πρόγραμμα της διοργάνωσης συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη, με τέσσερις συναρπαστικές αναμετρήσεις, οι οποίες όλες μεταδίδονται από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Στις 14:30, η Μπουρκίνα Φάσο αντιμετωπίζει την Ισημερινή Γουϊνέα ενώ στις 17:00 η Αλγερία κοντράρεται με το Σουδάν.
Στις 19:30 μπαίνει στο παιχνίδι η Ακτή Ελεφαντοστού, του Αλμπάν Λαφόν, η οποία διασταυρώνει τα ξίφη της με τη Μοζαμβίκη.
Τέλος, στις 22:00, το Καμερούν, εκ των φαβορί της διοργάνωσης, αντιμετωπίζει τη Γκαμπόν.
Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.