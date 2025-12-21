Οι Κομόρες «εμπνέονται» από την Ελλάδα και το Euro2004 πριν το ματς με το Μαρόκο

Η αυλαία του 35ου Κυπέλλου Εθνών Αφρικής ανοίγει την Κυριακή (21/12, 21:00), με το Μαρόκο να αντιμετωπίζει τις Κομόρες στο εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης.

Το φετινό AFCON ήταν αρχικά προγραμματισμένο για το καλοκαίρι του 2025, ωστόσο μετατέθηκε κατά έξι μήνες, προκειμένου να μην συμπέσει με το ανανεωμένο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA.

🚨 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗡 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗗𝗘́𝗠𝗔𝗥𝗥𝗘 𝗔𝗨𝗝𝗢𝗨𝗥𝗗’𝗛𝗨𝗜 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗗’𝗢𝗨𝗩𝗘𝗥𝗧𝗨𝗥𝗘 !!!!



MAROC 🇲🇦 ⚡️ 🇰🇲 COMORES

⏱️ 20H00



🏟️ Stade Prince Moulay Abdallah, RABAT



C’EST PARTIIIIII 🤩🍿 #CAN2025 pic.twitter.com/o748BfROtN — Actu Foot (@ActuFoot_) December 20, 2025

Ενόψει της πρεμιέρας απέναντι στο μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Κομόρες, Στεφάνο Κουζίν, μίλησε στην «Gazzetta dello Sport», αναφερόμενος τόσο στην αγωνιστική όσο και στην ψυχολογική προετοιμασία της ομάδας του. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε ως παράδειγμα την Εθνική Ελλάδας και την ιστορική κατάκτηση του Euro 2004.

«Αν σκεφτούμε μόνο λογικά, μπορούμε και να μείνουμε σπίτι. Το Μαρόκο είναι η καλύτερη αφρικανική ομάδα και μία από τις κορυφαίες στον κόσμο. Έφτασε στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2022, έχει 18 συνεχόμενες νίκες και βρίσκεται πλέον στο Νο11 της FIFA, ενώ εμείς είμαστε στο Νο108. Θεωρητικά δεν υπάρχει σύγκριση, αλλά πρέπει να παίξουμε με ταπεινότητα και λίγη τρέλα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως προσπάθησε να μεταδώσει αυτή τη νοοτροπία στους παίκτες του: «Το βράδυ της Πέμπτης είδαμε όλοι μαζί τον τελικό του Euro 2004, Πορτογαλία-Ελλάδα. Το ποδόσφαιρο υπάρχει χάρη σε τέτοιες ιστορίες. Η Δανία το ’92, η Σενεγάλη το 2002, η Ζάμπια, το Καμερούν το ’82. Η νοοτροπία μπορεί ακόμη να κάνει τη διαφορά».