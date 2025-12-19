Ιστορίες ποδοσφαιρικής τρέλας: Γιατί το Κύπελλο Εθνών Αφρικής χαρακτηρίζεται «ριάλιτι σόου»

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής ξεκινάει στις 21 Δεκεμβρίου. Για περίπου ένα μήνα, οι εθνικές ομάδες των χωρών από την Αφρική θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στην προσπάθεια να αναδειχθούν πρωταθλήτριες στην ήπειρό τους. Για ποιό λόγο όμως το κοινό στην Ευρώπη χαρακτηρίζει το Κόπα Άφρικα ως το σπουδαιότερο «ριάλιτι σόου» της σύγχρονης ποδοσφαιρικής ιστορίας;

Γράφει ο Χρήστος Μπαμπούλης

Καμερούν: Ένας διεφθαρμένος πρόεδρος, δύο προπονητές, δύο ομάδες, ένα παραμύθι γραφικότητας

Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Καμερούν και πρώην θρύλος της Μπαρτσελόνα, Σαμουέλ Ετό έχει κατηγορηθεί για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Από υπεξαίρεση χρημάτων, μέχρι χειραγώγηση αγώνων και παρέμβαση στις επιλογές του προπονητή της εθνικής ομάδας. Ωστόσο, η διαμάχη του με τον νυν - ή και πρώην, κανείς ακόμα δε γνωρίζει ακριβώς - τεχνικό των «λιονταριών» δεν έχει προηγούμενο.

Ο Βέλγος προπονητής της εθνικής Καμερούν, Μαρκ Μπρις ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας για το Κόπα Άφρικα του 2025. Από τη λίστα απουσίαζε ο πρώην τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αντρέ Ονάνα. Έπειτα από την παρέμβαση του προέδρου, Ετό, ο οποίος άσκησε «βέτο» ενάντια στην απόφαση του Μπρις ακολούθησαν κωμικοτραγικά γεγονότα.

Ο Ετό ανακοίνωσε στον τεχνικό της εθνικής πως ο Ονάνα θα συμπεριληφθεί κανονικά στην αποστολή της ομάδας. Ο Μπριζ αρνήθηκε πεισματικά. Παράλληλα, ο Ετό αρνήθηκε στον Μπριζ να συμπεριλάβει στους «εκλεκτούς» της λίστας για τα γήπεδα του Μαρόκο, τον επιθετικό της ομάδας Αμπουμπακάρ, καθώς φοβάται πως θα καταρρίψει το ρεκόρ γκολ, που διατηρεί μέχρι στιγμής με την εθνική ομάδα!

Ο πρώην φορ της Ίντερ απέλυσε τον Μπρις. Ο Βέλγος δεν αναγνώρισε την απόφαση και αρνήθηκε να αποχωρήσει. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, υπάρχουν δύο διαφορετικές λίστες με παίκτες που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση, καθώς και δύο διαφορετικοί προπονητές, που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα.

Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που θα ακολουθήσουν την αποστολή της ομάδας στο Κόπα Άφρικα βρίσκεται ένας παίκτης, ο οποίος αγωνίζεται στην έκτη (!) κατηγορία Βραζιλίας, ενώ παραμένει ακόμα άγνωστο αν εν τέλει θα καθίσει στον πάγκο του Καμερούν ο νεοφερμένος Ντείβιντ Πάγκου.

Υπενθυμίζουμε πως ένα μήνα νωρίτερα, ο διεθνής ποδοσφαιριστής Ενγκαμαλέ συνελήφθη στη Μόσχα, ελάχιστες ημέρες πριν την κρίσιμη αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με το Κονγκό για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

O Νίκολας Πέπε, ο προπονητής της Ακτής Ελεφαντοστού και ο... Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Ιβοριανός Νίκολας Πέπε, αστέρας της Βιγιαρεάλ και πρώην άσος της Άρσεναλ κατέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του Κόπα Άφρικα από την Ακτή Ελεφαντοστού το 2024. Συμμετείχε σχεδόν σε όλους τους αγώνες της ομάδας του και βοήθησε την περίφημη «Cote d' Ivoire» να προσπεράσει το εμπόδιο της πρωταθλήτριας τότε Σενεγάλης, κερδίζοντας πέναλτι στα τελευταία λεπτά του νοκ-άουτ αγώνα εναντίον των Σενεγαλέζων.

Ωστόσο, ο Νίκολας Πέπε δε θα ακολουθήσει την αποστολή της Ακτής Ελεφαντοστού στα γήπεδα του Μαρόκο. Ο προπονητής των Ιβοριανών, Εμέρσε Φαέ δεν τον συμπεριέλαβε στους «εκλεκτούς» που θα παρευρεθούν στο φετινό Κόπα Άφρικα. Όταν ρωτήθηκε από τον Τύπο, έπειτα από τη σκληρή κριτική που δέχθηκε για την επιλογή του να τον αφήσει εκτός απάντησε: «Αν σκεφτούμε μόνο τις αθλητικές παραμέτρους, τότε ο Νίκολας θα βρισκόταν μαζί μας».

Ο τεχνικός της Ακτής Ελεφαντοστού, Φαέ είναι ένθερμος υποστηρικτής του Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι πρόσφατες δηλώσεις του Πέπε, στις οποίες αναφέρθηκε υποτιμητικά στο έργο του Πορτογάλου σούπερ σταρ στη Σαουδική Αραβία εξόργισαν τον τεχνικό των Ιβοριανών, ο οποίος αποφάσισε να τον αφήσει εκτός, επειδή άσκησε δημόσια κριτική στον αγαπημένο του παίκτη, παραδεχόμενος μάλιστα πως η απόφαση αφορούσε αποκλειστικά εξωαγωνιστικούς λόγους.

Ο αρχηγός της Νιγηρίας συνταξιοδοτήθηκε λίγες ημέρες πριν την έναρξη της διοργάνωσης

Ο φυσικός ηγέτης της εθνικής Νιγηρίας και ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της χώρας, Αχμέντ Μούσα αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια λίγες μόνο ημέρες πριν την έναρξη του Κόπα Άφρικα. Σαφώς, θα μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί στην αρχή της χρονιάς, όμως επέλεξε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση με... στιλ.

Η ανακοίνωση του τερματισμού της διεθνούς ποδοσφαιρικής καριέρας του πρώην παίκτη της Λέστερ δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη (17/12). Υπενθυμίζουμε πως το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, στο οποίο η Νιγηρία συμμετέχει ξεκινάει την... Κυριακή (21/12).

Κάνοντας δηλώσεις σχετικά με την απόσυρσή του, μάλιστα ανέφερε πως: «Αποχωρώ με εσωτερική ειρήνη και ευγνωμοσύνη. Μου αφήνει μία γλυκόπικρη αίσθηση, όμως θεωρώ πως είναι η σωστή στιγμή». Περιττό να αναφέρουμε πως οι Νιγηριανοί δεν έχουν βρει ακόμα ποιος θα εκπροσωπήσει την εθνική τους ως αρχηγός.

🚨🚨 Ahmed Musa annonce sa RETRAITE internationale avec le Nigeria ! pic.twitter.com/JOspORq7zJ — Naija Football 🇳🇬 (@NaijaFootball_) December 17, 2025

Την ίδια στιγμή που στον «πλανήτη» Κόπα Άφρικα συμβαίνουν όλα αυτά τα απίθανα περιστατικά, η AFCON (ο αντίστοιχος οργανισμός με την UEFA) δημοσιεύει στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες με οπαδούς της Νιγηρίας που κοροϊδεύουν τους φιλάθλους της Γκάνα, επειδή δεν προκρίθηκε στο Κύπελλο Εθνών, καθώς και βίντεο των φιλάθλων της Γκάνα που ανταποδίδουν την... καζούρα στους Νιγηριανούς, καθώς δε κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.