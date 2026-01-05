Απίθανο video από το Κόπα Άφρικα - Παίκτες του Μπενίν έκρυψαν συμπαίκτη τους για να αλλάξει σορτσάκι

Το Κόπα Άφρικα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με το Μπενίν να αντιμετωπίζει το απόγευμα της Δευτέρας (05/12) την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ για τη φάση των «16».

Οι παίκτες του Μπενίν μπορεί να βρέθηκαν πίσω στο σκορ, όμως ξεχώρισαν καθώς ο φακός της μετάδοσης τους ανέδειξε πρωταγωνιστές σε ένα ασυνήθιστο περιστατικό.

Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, ο ποδοσφαιριστής της ομάδας του Μπενίν, Τοσίν χρειάστηκε να αλλάξει σορτσάκι και κάλεσε σύσσωμο το ρόστερ της ομάδας να τον... κρύψουν όσο άλλαζε δημιουργώντας ένα αυτοσχέδιο παραβάν.

Δείτε το απίστευτο video με τους παίκτες του Μπενίν στο Κόπα Άφρικα