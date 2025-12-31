Μόνο στο Κόπα Άφρικα: Η Ουγκάντα χρησιμοποίησε τρεις τερματοφύλακες σε ένα ματς

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να προσφέρει στιγμές πέρα από τα συνηθισμένα, όμως αυτό που συνέβη στο ματς Ουγκάντα - Νιγηρία ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Σε μια αναμέτρηση χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον για τους τυπικά γηπεδούχους, η Ουγκάντα βρέθηκε να γράφει ιστορία με έναν τρόπο που κανείς προπονητής δεν θα ήθελε να σχεδιάσει.



Η αρχή έγινε πριν καν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, όταν ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας, ο έμπειρος Ονιάγκο, δεν μπόρεσε να συνεχίσει και αντικαταστάθηκε. Ο αναπληρωματικός πήρε θέση κάτω από τα δοκάρια, με στόχο απλώς να κρατήσει ισορροπία και ρυθμό σε ένα ήδη απαιτητικό παιχνίδι απέναντι στη Νιγηρία. Λίγα λεπτά αργότερα, όμως, μια κακή εκτίμηση έφερε τα πάνω κάτω.



Σε προσπάθεια να σταματήσει επικίνδυνη φάση, ο δεύτερος γκολκίπερ υπέπεσε σε παράβαση εκτός περιοχής και τιμωρήθηκε με απευθείας αποβολή. Η Ουγκάντα έμεινε με δέκα παίκτες και χωρίς διαθέσιμο βασικό σχέδιο για τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Η λύση ήταν μονόδρομος, είσοδος του τρίτου τερματοφύλακα της αποστολής.



Ο τελευταίος της ιεραρχίας κλήθηκε να διαχειριστεί πίεση, αριθμητικό μειονέκτημα και ιστορικό βάρος, γνωρίζοντας πως στον πάγκο δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα, σφραγίζοντας ένα μοναδικό ρεκόρ για τη διοργάνωση.

