Πρωτοφανής απόφαση στην Γκαμπόν: Η κυβέρνηση ανέστειλε τη λειτουργία της Εθνικής ομάδας

Σε μία πρωτοφανή απόφαση για το σύγχρονο παγκόσμιο ποδόσφαιρο προχώρησε η κυβέρνηση της Γκαμπόν, ανακοινώνοντας την αναστολή λειτουργίας της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου μετά την αποτυχημένη πορεία στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Η Γκαμπόν τερμάτισε τελευταία στον 6ο όμιλο του Κόπα Άφρικα, γνωρίζοντας ήττες και στα τρία παιχνίδια της. Στον τελευταίο αγώνα προηγήθηκε με 2-0 απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού, όμως γνώρισε ήττα με ανατροπή στο 90+1’ (3-2) και έγινε μόλις η 3η ομάδα στην ιστορία του θεσμού που χάνει ματς ενώ προηγήθηκε με δύο γκολ.

Μετά τον αποκλεισμό, η κυβέρνηση της Γκαμπόν εξέδωσε ανακοίνωση, η οποία μεταδόθηκε από την εθνική τηλεόραση, χαρακτηρίζοντας την εικόνα της ομάδας «ατιμωτική» και γνωστοποιώντας τον αποκλεισμό των Ομπαμεγιάνγκ και Εκουέλε Μανγκά από την εκπροσώπηση της χώρας.

Gabon’s national team has been suspended by the government until further notice after they were eliminated from the group stage of the Africa Cup of Nations.



Marseille striker Pierre-Emerick Aubameyang and Gabon’s captain Bruno Ecuele Manga have been banned from selection while… pic.twitter.com/6tkNU71YE6 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 1, 2026

Χαρακτηριστικές οι δηλώσεις που έκανε ο υπηρεσιακός υπουργός Αθλητισμού Σίμπλις-Ντεζίρ Μαμπουλά μετά την ήττα: «Δεδομένης της απαράδεκτης απόδοσης της Πάνθηρων στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, η κυβέρνηση αποφάσισε να απολύσει το προπονητικό επιτελείο, να αναστείλει την εθνική ομάδα μέχρι νεωτέρας και να αποκλείσει τους παίκτες Μπρούνο Εκουέλε Μάνγκα και Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ».

Η αντίδραση του Ομπαμεγιάνγκ!

Ο Εκουέλε Μανγκά είναι ο ρέκορντμαν συμμετοχών της εθνικής με 105 εμφανίσεις, ενώ ο Ομπαμεγιάνγκ παραμένει ο πρώτος σκόρερ με 41 γκολ. Ο 36χρονος επιθετικός απάντησε μέσω του X: «Νομίζω ότι τα προβλήματα της ομάδας είναι πολύ βαθύτερα από το άτομο που είμαι».

Ο προπονητής της εθνικής, Τιερί Μαγιούμα αναμένεται να αποχωρήσει, μετά την κυβερνητική απόφαση για πλήρη διάλυση του τεχνικού επιτελείου.

Η διάλυση μίας εθνικής ομάδας ήταν κάποτε μια σύνηθες αντίδραση στην Αφρική σε απογοητευτικά αποτελέσματα. Ωστόσο από τότε που η FIFA υιοθέτησε σκληρή στάση κατά της κυβερνητικής παρέμβασης στη λειτουργία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών, φαινόμενα τέτοιου τύπου είναι πολύ σπάνια.



Πηγή: Athletiko.gr







