Ο Μπακαμπού τα έβαλε με τις αρχές του Μαρόκου - «Παίζω στο Κόπα Άφρικα χωρίς τις αποσκευές μου»

Ένα απροσδόκητο πρόβλημα πλήττει τον Σεντρίκ Μπακαμπού, πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Ο Κονγκολέζος επιθετικός ταξίδεψε στο Μαρόκο για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο όπως δήλωσε χαρακτηριστικά αντιμετωπίζει μία σημαντική δυσκολία.

🇨🇩😡 Cédric Bakambu has voiced his anger at the Moroccan authorities:



🤯 The Congolese striker still hasn’t recovered his suitcases since arriving in Morocco:



“My luggage, which was supposed to arrive on December 19 at Casablanca airport, is still missing to this day. The… pic.twitter.com/BugfYodo0E — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) December 31, 2025

Η αποστολή της εθνικής ομάδας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ταξίδεψε στην Καζαμπλάνκα πριν από περίπου 15 ημέρες. Όμως, οι αποσκευές του Σεντρίκ Μπακαμπού παραμένουν ακόμα σε άγνωστη τοποθεσία. Ο 34χρονος πρώην παίκτης των «ερυθρολεύκων» είχε διαβεβαιωθεί πως τα προσωπικά του αντικείμενα θα περιέρχονταν στη κατοχή του στις 19 Δεκεμβρίου, ωστόσο αυτό δεν έχει καταστεί ακόμα δυνατό.

Η επανάκτηση των αποσκευών του Μπακαμπού επηρέασε τον Κονγκολέζο επιθετικό, ο οποίος δε δίστασε να εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του.

Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Είναι άγνωστο που βρίσκονται οι αποσκευές μου, οι οποίες είχε συμφωνηθεί πως θα βρίσκονται στο αεροδρόμιο της Καζαμπλάνκα στις 19 Δεκεμβρίου. Οι αρχές με διαβεβαίωσαν πως έχουν εντοπίσει τις βαλίτσες μου τρεις φορές, όμως ακόμα δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Πλέον, είμαι αναγκασμένος να παίξω στο Κόπα Άφρικα χωρίς τα προσωπικά μου αντικείμενα».

Ο Σεντρίκ Μπακαμπού έχει μέχρι στιγμής 1 γκολ σε 2 συμμετοχές στο φετινό Κόπα Άφρικα. Με τη φανέλα του Ολυμπιακού κατέγραψε συνολικά 37 εμφανίσεις, σημειώνοντας 18 τέρματα και δίνοντας 3 ασίστ.

Έφτασε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2022 και αποχώρησε από τους «ερυθρολεύκους» τον Ιούλιο του 2023 για λογαριασμό της Αλ-Νασρ. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε σπουδαίους συλλόγους, όπως η Μαρσέιγ, η Γαλατάσαραϊ και η Βιγιαρεάλ. Πλέον, βρίσκεται στη La Liga, φορώντας τα χρώματα της Ρεάλ Μπέτις.