Θύελλα αντιδράσεων με τον χορηγό του Κόπα Άφρικα - Η «TotalEnergies» και τα σκάνδαλα

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η χορηγός εταιρεία του Κόπα Άφρικα, που θα διεξαχθεί στα γήπεδα του Μαρόκο, αφού στη χώρα από τη Βόρεια Αφρική κανείς δε μπορεί να παραβλέψει την έντονη παρουσία της σε όλες τις διαφημιστικές επιγραφές της διοργάνωσης.

Σε ένα τουρνουά στο οποίο συμβαίνει το ένα... παρατράγουδο μετά το άλλο, η χορηγία της «TotalEnergies» προβληματίζει το αφρικανικό κοινό. Πρόκειται για μία εταιρεία η οποία βρίσκεται κυριολεκτικά... παντού.

Η αδιάλειπτη παρουσία της «TotalEnergies» στα Κόπα Άφρικα

Από τα billboards που προωθούν το Κύπελλο Εθνών Αφρικής στην παραλιακή λεωφόρο της Ταγγέρης, μέχρι τα διαφημιστικά σημαιάκια και τα διακοσμητικά που στολίζουν τους περιποιημένους και πεντακάθαρους δρόμους της Ραμπάτ, η «TotalEnergies» δε διστάζει να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμη σπιθαμή δημοσίου χώρου για να αναδείξει το έργο της εταιρείας.

Τα δημοσιογραφικά θεωρεία του γηπέδου «Σπορτίφ Μουλάι Αμπντελά» στο οποίο πρόκειται να διεξαχθεί η πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα ανάμεσα στη διοργανώτρια χώρα, Μαρόκο και τις Κομόρες βρίθουν από διαφημιστικό υλικό και επιγραφές της μεγάλης χορηγού της διοργάνωσης.

Η γαλλική πολυεθνική εταιρεία ενέργειας βέβαια δεν χρησιμοποιεί για πρώτη φορά στην ιστορία της το Κόπα Άφρικα για να διαφημίσει το έργο και τα προϊόντα της. Βρίσκεται σε συνεργασία με την συνομοσπονδία Αφρικής (CAF) εδώ και εννέα χρόνια, ενώ στην περσινή διοργάνωση που διεξήχθη στην Ακτή Ελεφαντοστού προβλήθηκε σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας.

Οι περιβαλλοντολογικοί ρύποι και οι κατηγορίες της «Greenpeace»

Η «TotalEnergies» δραστηριοποιείται στην Αφρική εδώ και 90 χρόνια. Ωστόσο, στην από κοινού δήλωση της αφρικανικής συνομοσπονδίας με την εταιρεία όσον αφορά την επέκταση της στρατηγικής τους συνεργασίας, εννοήθηκε μέσα από την έκφραση «Η "TotalEnergies" συνεχίζει αποφασιστικά να μειώνει τις εκπομπές από τις εγκαταστάσεις που διαχειρίζεται» πως η εταιρεία ενέργειας έχει πλήρη επίγνωση για το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα της δραστηριοποίησής της στην αφρικανική ήπειρο, καθώς και για την αντίληψη του κοινού σχετικά με τις σχέσεις της με την CAF.

CAF have secured a new $375 million deal with TotalEnergies for 3 years.



They will sponsor 12 events and competitions including the AFCON, WAFCON.



CAF President, Patrice Motsepe secured the deal which is bigger than the previous deal, which was worth $250 million for 8 years. pic.twitter.com/sS64SA3TJU — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) February 4, 2025

Πριν την έναρξη του τελευταίου Κόπα Άφρικα το 2024, η «Greenpeace» κατήγγειλε την «TotalEnergies» πως χρησιμοποιεί την προβολή μέσα από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής προκειμένου να «εκμεταλλευτεί σκόπιμα τους εκατομμύρια παγκόσμιους τηλεθεατές του AFCON με στόχο τη βελτίωση της εικόνας της». Ανάλογες κατηγορίες διατυπώνονται και φέτος.

Εκπρόσωπος της καμπάνιας «Fossil Free Football» ανέφερε στο έγκριτο «Athletic»: «Η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων γενικά συσχετίζεται με “τους ήρωες του ποδοσφαίρου μας και μας πουλάει το ψέμα ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τα επικίνδυνα προϊόντα τους. Το AFCON δεν θα έπρεπε να αφήσει να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση ρυπογόνων ορυκτών καυσίμων και να υιοθετήσει μια πολιτική βιώσιμου χορηγικού πλαισίου».

Όταν η εταιρεία κλήθηκε να απαντήσει στις καταγγελίες, ανέφερε πως οποιοσδήποτε ισχυρισμός σχετικά με «sportswashing» είναι αναληθής, καθώς από το 2020 η «TotalEnergies» έχει επενδύσει περισσότερα από €20 δισ. σε χαμηλού άνθρακα ενέργειες παγκοσμίως.

