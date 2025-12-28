Σοκ στο Κόπα Άφρικα: Ο τερματοφύλακας του Σουδάν κατέρρευσε την ώρα του αγώνα (vid)

Σε μια συγκλονιστική στιγμή στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ, βρέθηκε για λίγο εκτός παιχνιδιού όταν έχασε τις αισθήσεις του στο ματς απέναντι στην Ισημερινή Γουινέα. Το περιστατικό συνέβη σε μια φαινομενικά ήρεμη φάση, όταν ο Ελνέελ περπατούσε λίγο έξω από την περιοχή του και ξαφνικά κατέρρευσε, χτυπώντας το κεφάλι του στο χορτάρι.

Αμέσως στο πλευρό του βρέθηκε το ιατρικό προσωπικό, ενώ οι συμπαίκτες του έσπευσαν να τον βοηθήσουν. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα και λίγη φροντίδα, ο Ελνέελ συνήλθε, έριξε λίγο νερό στο πρόσωπό του και αποφάσισε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Η αντίδρασή του απέδειξε όχι μόνο την ψυχραιμία αλλά και την αποφασιστικότητα ενός επαγγελματία αθλητή, κερδίζοντας την αποθέωση από το κοινό στο γήπεδο.