Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής ξεκίνησε: Οι φανέλες των ομάδων που τραβήξανε τα βλέμματα

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025 στο Μαρόκο ξεκίνησε και μαζί με αυτό, οι εμφανίσεις που θα φορέσουν οι εθνικές ομάδες έχουν τραβήξει τα βλέμματα. Με παραδοσιακά εντυπωσιακά σχέδια και χρώματα που αντιπροσωπεύουν εθνικές ταυτότητες, η φετινή συλλογή ήταν γεμάτη εκπλήξεις.

Οι ομάδες από την Αφρικανική ήπειρο τείνουν να παράγουν μερικές από τις καλύτερες εμφανίσεις στην ιστορία του ποδοσφαίρου, αλλά πώς τα πήγε η φετινή χρονιά;

24. Νιγηρία

Η Νιγηρία έθεσε ψηλά τον πήχη για τις φετινές της εμφανίσεις, όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό. Το γεγονός ότι το λογότυπο της Nike είναι σχεδόν τόσο μεγάλο όσο το όνομα της χώρας το υποβαθμίζει σε μεγάλο βαθμό, ενώ το τετράγωνο κολάρο έρχεται να κάνει την εμφάνιση χειρότερη.

23. Γκαμπόν

Μιλάμε για μια απλή κίτρινη εμφάνιση χωρίς ιδιαίτερα στοιχεία, που δείχνει να ήταν φτιαγμένη χωρίς πολλή έμπνευση.

22. Νότια Αφρική

Η απλότητα στο design και στα χρώματα που δεν ξεχωρίζουν ιδιαίτερα καθιστούν αυτή την εμφάνιση κάπως βαρετή.

21. Ουγκάντα

Ένα σχέδιο που διχάζει, καθώς σε ορισμένους θυμίζει εμφάνιση παίκτη που παίζει βελάκια. Πάντως το κεντρικό σήμα στην μέση και το λογότυπο της εταιρίας μοιάζουν ωραία.

20. Κομόρες

Πράσινη, απλή και χωρίς πολλά στοιχεία, με κάποια χρυσά accents που κάνουν την διαφορά και προσθέτουν λίγη ζωντάνια.

19. Μπενίν

Μιλάμε για ένα σχέδιο που έγινε προσπάθεια για να ενσωματώσει εθνικά στοιχεία, που όμως δεν απέδωσε πλήρως, με το σχέδιο στην μέση να μην έχει κανένα νόημα να είναι εκεί.

18. ΛΔ Κονγκό

Η Umbro έχει κάνει κάποιες καλές εμφανίσεις τελευταία, και ενώ η εμφάνιση μπορεί να έχει κάποιες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, γενικά δεν καταφέρνει να ξεχωρίσει.

17. Μοζαμβίκη

Αρκετά απλή εμφάνιση από την Lacatoni με κόκκινο χρώμα και μαύρες λεπτομέρειες. Έχει κάποιο σχέδιο, αλλά είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ακριβώς τι υποτίθεται ότι είναι.

16. Μαρόκο

Κατασκευασμένη από την Puma, με το παραδοσιακό κόκκινο με αστέρι από τη σημαία, αλλά συνολικά αρκετά απλό για τα δεδομένα του πρωταθλήματος.

15. Αίγυπτος

Δυστυχώς, η Αίγυπτος του Μο Σαλάχ είναι μία από τις πολλές ομάδες που έχουν πέσει θύματα της αντιγραφής και επικόλλησης της Puma και αν ο επιθετικός της Λίβερπουλ πρόκειται επιτέλους να σηκώσει το τρόπαιο, θα το κάνει με μια μάλλον συμβατική εμφάνιση. Έχει πράγματι εξιλεωτικές ιδιότητες, όπως το μοτίβο του Φαραώ, αλλά θα ήλπιζε κανείς ότι η Puma θα έκανε περισσότερα με αυτό.

14. Τανζανία

Αξιοπρεπής προσπάθεια από την Τανζανία και τον προμηθευτή εξοπλισμού τους, Sandaland, αλλά τίποτα το εκπληκτικό. Το μοτίβο με διαμάντια στο μπροστινό μέρος είναι ωραίο, αλλά το μέγεθος του σήματος είναι πολύ μικρό. Αξιολογήστε όμως τον γιακά, που μοιάζει με ρετρό φανέλα της δεκαετίας των 90s.

13. Σενεγάλη

Τίποτα το εντυπωσιακό από την πατρίδα του Sadio Mane, καθώς έχουν επιμείνει στην παραδοσιακή λευκή βάση με τη σημαία της χώρας τους στη μέση. Είναι εντάξει, αλλά ίσως να έδειχνε καλύτερο με το ίδιο σχέδιο στα μανίκια.

12. Μπουρκίνα Φάσο

Το κόκκινο γύρω από το γιακά μιας πράσινης φανέλας είναι το βασικό πρότυπο για τις εντός έδρας φανέλες της Μπουρκίνα Φάσο, αλλά αυτό είναι ένα ιδιαίτερο σχέδιο. Έχει σχεδόν μια χριστουγεννιάτικη αίσθηση με τις διαγώνιες άκρες στην κορυφή, αλλά και το αστέρι στο στήθος είναι μια ωραία πινελιά.

11. Τυνησία

Το κόκκινο και το λευκό είναι αρκετά συνηθισμένα χρώματα, αλλά το σχέδιο που μοιάζει με κύματα ή βουνά (ανάλογα με την οπτική σας) το κάνει να ξεχωρίζει.

10. Σουδάν

Ένα εμφανίσιμο και ενδιαφέρον σχέδιο, αλλά η καλύτερη λεπτομέρειά του είναι το γκρι μοτίβο στον κορμό και το άνοιγμα γύρω από την πλάτη.

9. Καμερούν

Το Καμερούν έχει συχνά κάποιες ξεχωριστές εμφανίσεις και αυτή δεν αποτελεί εξαίρεση. Είναι ένα μοτίβο που έχουμε ξαναδεί, με το κίτρινο και το κόκκινο αναμεμειγμένα με το πράσινο, που αντιπροσωπεύουν τα χρώματα της σημαίας. Και ενώ συνήθως μας αρέσει το σήμα της ομάδας να βρίσκεται στα αριστερά της φανέλας, δεν μας χαλάει που το αντικαθιστά ένα βρυχώμενο λιοντάρι. Τα μανίκια είναι επίσης μια ωραία πινελιά.

8. Ακτή Ελεφαντοστού

Είναι μια από τις καλύτερες εμφανίσεις που έχει σχεδιάσει η Puma. Ουσιαστικά μιλάμε για μικρές πορτοκαλί λωρίδες, αλλά τουλάχιστον είναι ενδιαφέρον το σχέδιο και έχει ένα ωραίο γιακά που το συνοδεύει. Έξυπνο design.

7. Μάλι

Είναι μια αξιόλογη προσπάθεια από το Μάλι, με τα χρώματα της σημαίας τους τυπωμένα σε ένα μοτίβο σε μια λευκή εμφάνιση. Η φανέλα κατασκευάστηκε από τη γαλλική μάρκα Airness, η οποία λέει ότι έχει ενσωματώσει «ξεχωριστά στοιχεία της εθνικής ταυτότητας του Μάλι» και το καλύτερο είναι αναμφίβολα τα διακοσμητικά στο γιακά και τα μανίκια.

6. Ζάμπια

«Δέχεσαι επίθεση από το Τίγρεις Τσιπολόπολο!» Δεν υπάρχουν αρκετές πορτοκαλί εμφανίσεις στο ποδόσφαιρο, επομένως αξιολογούμε θετικά αυτήν την προσπάθεια από τη Ζάμπια. Μοιάζει λίγο σαν σημάδια από λάστιχα στη μία πλευρά; Ναι, αλλά τα χρώματα φαίνονται απλά ωραία και έχουν μια αίσθηση της μεγάλης τίγρης που αντιπροσωπεύει την χώρα.

5. Ανγκόλα

Πότε προκρίθηκε το Βέλγιο για την Κύπελλο Εθνών Αφρικής; Η πορτογαλική μάρκα Lacatoni έκανε για την Αγκόλα μια φανταστική εμφάνιση για το φετινό τουρνουά. Ένα βαθύ κόκκινο χρώμα χωρίζεται με μια μαύρη λεπτομέρεια και σχέδιο κατά μήκος του, ενώ η κίτρινη γραμματοσειρά το κάνει ιδανικό.

4. Αλγερία

Το λογότυπο της Adidas είναι λίγο πολύ μεγάλο, αλλά αυτό δεν μειώνει τίποτα από την εκπληκτική εμφάνιση. Πολύ ωραίος ο χρωματισμός με τη σημαία του έθνους να αντιπροσωπεύεται στις αναγνωρίσιμες τρεις ρίγες και μανίκια. Στη συνέχεια, στο μπροστινό μέρος, υπάρχει ένα διακριτικό αλλά κομψό σχέδιο που δένει αρμονικά με την υπόλοιπη φανέλα.

3. Ισημερινή Γουινέα

Γιατί κανείς πριν δεν είχε την ιδέα να κολλήσει μερικούς μεγάλους κεραυνούς σε μια ποδοσφαιρική εμφάνιση; Μια εξαιρετική ιδέα από την Μακρόν, η οποία έδωσε στην Ισημερινή Γουινέα μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του τουρνουά.

2. Ζιμπάμπουε

Μπορεί να μην ξέρει κανείς τι σημαίνουν οι γραμμές ή το σχέδιο, όμως αυτή η προσπάθεια της Viego είναι απλά όμορφη. Είναι ακριβώς η σωστή, πρωτοποριακή σκέψη που έχουμε συνηθίσει να περιμένουμε από τις εμφανίσεις στα Κύπελλα Εθνών.

1. Μποτσουάνα

Τα χρώματα φαίνονται υπέροχα, ενώ οι ασύμμετρες ρίγες είναι μερικές φορές δύσκολο να τις υιοθετήσεις, ο κατασκευαστής All Kasi έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και το πιο σημαντικό για μια ριγέ εμφάνιση είναι πως έχει βρει έναν τρόπο να κάνει τον αριθμό ευανάγνωστο στο πίσω μέρος.