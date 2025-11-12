Απίστευτο βίντεο: Παίκτης της εθνικής Καμερούν πιάστηκε επ' αυτοφώρω να απατά τη σύντροφο του

Τη στιγμή που όλοι νόμιζαν πως ο Νικολά Μουμί Ενγκαμαλέ είχε πλέον βρει τη σταθερότητά του στη Ρωσία, οι εξελίξεις ήρθαν να ανατρέψουν τα δεδομένα.

Ο διεθνής με την εθνική Καμερούν, Ενγκαμαλέ, συνελήφθη στη Μόσχα, λίγες μόλις ημέρες πριν την κρίσιμη αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με το Κονγκό για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αρχικά, «συνελήφθη» επ' αυτοφώρω από τη δημοφιλή ινφλουένσερ, διάσημη στα κοινωνικά δίκτυα Ρωσίδα σύντροφό, Nikki Seey, να την απατάει στο διαμέρισμά τους με μία άλλη γυναίκα.

Αμέσως μετά, συνελήφθη και επίσημα από τις αστυνομικές Αρχές της Ρωσίας. Η Nikki Seey θεωρούσε ύποπτη τη συμπεριφορά του Ενγκαμαλέ και είχε πληροφορηθεί πρόσφατα πως την απατούσε. Έτσι, εκάνε... έφοδο στο διαμέρισμά τους, από κοινού με μία κοντινή της φίλη. Την θεαματική τους είσοδο στο σπίτι που διατηρούσαν με τον Καμερουνέζο, ακολούθησε η εφόρμηση της Αστυνομίας, στην οποία η Seey είχε καταγγείλει τον ποδοσφαιριστή για κακοποίηση και απιστία.

Όπως μεταδίδουν Μέσα από τη Γκάνα, η 24χρονη ινφλουένσερ προσπάθησε επαναλαμβανόμενα να μπει μέσα στο διαμέρισμα με τον Ενγκαμαλέ να κάνει τα πάντα για να την αποτρέψει. Ο λόγος; Στο κρεβάτι τους βρισκόταν μία διαφορετική παρτενέρ...

Στο δημοσίευμα, μάλιστα αναφέρεται πως ο Καμερουνέζος διεθνής αρχικά είπε στη σύντροφο του πως τον είχε επισκεφθεί ένας θείος του και πως για αυτό το λόγο η Seey θα έπρεπε να αποχωρήσει. Όμως, οι δικαιολογίες έπεσαν στο κενό.

Η Nikki Seey μπήκε στο διαμέρισμα με τη βία και μαζί της ακολούθησαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι συνέλαβαν τον Ενγκαμαλέ.

Μετά το περιστατικό, η 24χρονη Ρωσίδα εγκατέλειψε το κοινό τους σπίτι και οι αστυνομικές Αρχές ανέλαβαν την προκαρτακτική εξέταση της υπόθεσης. Ο Ενγκαμαλέ είναι υποχρεωμένος να αποχωρήσει από το διαμέρισμα, που διατηρούσε με τη Seey, την ίδια στιγμή που η εθνική Καμερούν τον υπολογίζει κανονικά για το παιχνίδι με το Κονγκό.

Ο διεθνής Καμερουνέζος φοράει τη φανέλα της Ντιναμό Μόσχας από το 2022. Με τους Μοσχοβίτες μετράει συνολικά 14 γκολ σε 78 συμμετοχές και με την εθνική Καμερούν έχει σημειώσει 5 τέρματα σε 63 παιχνίδια. Όσον αφορά τον ερχόμενο αγώνα της εθνικής, ο Ενγκαμαλέ βρίσκεται στην αποστολή του Καμερούν κανονικά, όμως κανείς δε γνωρίζει ακόμα αν το περιστατικό επηρεάσει τη συμμετοχή του.