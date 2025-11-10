Πάρκινγκ ακριβότερο από το να δεις ένα παιχνίδι - Εξωφρενικές τιμές για στάθμευση στο Μουντιάλ 2026

Η FIFA άνοιξε νέο κεφάλαιο εμπορικής εκμετάλλευσης ενόψει του Μουντιάλ 2026, αφού για πρώτη φορά ξεκινά η πώληση θέσεων στάθμευσης κοντά στα γήπεδα σε τιμές που κυμαίνονται από 75 έως 175 δολάρια ανά παιχνίδι, ποσά μεγαλύτερα από ένα απλό εισιτήριο σε προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα.

Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εγκαινίασε πρόσφατα την «επίσημη ιστοσελίδα στάθμευσης» για κατόχους εισιτηρίων, μέσω της συνεργάτιδας εταιρείας JustPark. Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν 16 στάδια σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί στάθμευσης που προκύπτουν από τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας και τις παράλληλες εκδηλώσεις που θα υπάρχουν έξω από τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν την μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Τιμές που ξεπερνούν το κόστος εισιτηρίων των αγώνων!

Σύμφωνα με το «The Athletic», οι τιμές ξεκινούν από τα 75 δολάρια για αγώνες ομίλων στο Hard Rock Stadium (Μαϊάμι), το Arrowhead (Κάνσας Σίτι), το Gillette (Μασαχουσέτη) και το AT&T Stadium (Τέξας), ενώ φτάνουν έως και τα 175 δολάρια για ημιτελικό ή μικρό τελικό. Αντίστοιχα, στη Φιλαδέλφεια το κόστος κυμαίνεται μεταξύ 115 και 145 δολαρίων.

Μάλιστα, τα εισιτήρια για το πάρκινγκ είναι ανεξάρτητα από τα εισιτήρια αγώνα, μη επιστρέψιμα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η ακριβής τοποθεσία του πάρκινγκ δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, κάτι που σημαίνει πως ο κόσμος που θα τα αποκτήσει θα ενημερωθεί λίγο πριν από τους αγώνες για την τοποθεσία στάθμευσης. Για να γίνει αντιληπτή η διαφορά, μια απλή θέση στάθμευσης (75 δολάρια) κοστίζει περισσότερο από ένα εισιτήριο τρίτης κατηγορίας στο Μουντιάλ του Κατάρ (69 δολάρια)!

Παρά τις αντιδράσεις για τις υψηλές τιμές, η FIFA υπερασπίζεται την πολιτική της, τονίζοντας ότι τα έσοδα επανεπενδύονται στην ανάπτυξη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Υπενθυμίζεται ότι η διοργάνωση του 2026 αναμένεται να αποφέρει πάνω από 13 δισ. δολάρια, καθιστώντας την την πιο επικερδή στην ιστορία του αθλητισμού.