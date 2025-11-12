Ανοιχτή σύγκρουση μεταξύ FIFA και FIFPRO- Κατηγορίες για «ψεύτικες ενώσεις» παικτών

Η ένταση μεταξύ FIFA και FIFPRO κορυφώνεται, καθώς η παγκόσμια ένωση ποδοσφαιριστών κατηγορεί την Παγκόσμια Ομοσπονδία ότι υπονομεύει τον διάλογο για την προστασία των παικτών, δημιουργώντας «ψεύτικες ενώσεις» και αγνοώντας τους θεσμικά αναγνωρισμένους εκπροσώπους τους.

Η κόντρα, έχει πάρει νέες διαστάσεις μετά τη διοργάνωση συνάντησης για την ευημερία των ποδοσφαιριστών στο Ραμπάτ του Μαρόκου, από την οποία η FIFPRO αποκλείστηκε. Η FIFA υποστήριξε ότι στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι από 30 εθνικά συνδικάτα παικτών, ωστόσο η FIFPRO απάντησε πως «οι οργανώσεις που προσκλήθηκαν δεν αποτελούν ουσιαστική και ανεξάρτητη εκπροσώπηση των ποδοσφαιριστών παγκοσμίως».

Η ένωση, που εκπροσωπεί πάνω από 65.000 επαγγελματίες και 72 εθνικά συνδικάτα, κατηγόρησε τη FIFA ότι «προωθεί οργανώσεις φιλικές προς την ίδια» για να ελέγχει τις διαδικασίες διαβούλευσης, τονίζοντας πως «η πρακτική αυτή αντιβαίνει στις αρχές της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, απάντησε πως «η Ομοσπονδία παραμένει ανοιχτή σε όσους επιδιώκουν τον σεβασμό και τον εποικοδομητικό διάλογο», υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος είναι η «προστασία των παικτών και του μέλλοντος του ποδοσφαίρου».

Νομική προσφυγή για το υπερφορτωμένο πρόγραμμα

Η διαμάχη αυτή έρχεται να προστεθεί στη νομική προσφυγή που έχουν ήδη καταθέσει η FIFPRO και οι κορυφαίες ευρωπαϊκές λίγκες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατηγορώντας τη FIFA για «κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης» όσον αφορά τον διεθνή αγωνιστικό σχεδιασμό. Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι η FIFA ενεργεί μονομερώς, επεκτείνοντας διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025, χωρίς επαρκή διαβούλευση και εις βάρος της υγείας των παικτών.

Σύμφωνα με τα συνδικάτα, το ήδη υπερφορτωμένο ποδοσφαιρικό ημερολόγιο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία των αθλητών. Ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι, Ρόδρι, είχε πρόσφατα δηλώσει πως «οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται στα όρια απεργίας», ενώ λίγο αργότερα τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο. Αντίστοιχα, παίκτες όπως ο Μανουέλ Ακάντζι και ο Άλισον εξέφρασαν δημόσια ανησυχία για τη διαρκή αύξηση των αγώνων και την έλλειψη ουσιαστικής διαβούλευσης.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Official Statement from FIFPro to FIFA:



"Footballers are treated as inexhaustible resources, not as people. Those who play too much risk their physical and mental integrity."



"Throughout this year, there has been talk of reforming the calendars to protect the… pic.twitter.com/XptxX3zc13 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 12, 2025

Το ζήτημα του αγωνιστικού ημερολογίου

Η FIFPRO υποστηρίζει πως η FIFA δίνει προτεραιότητα στα εμπορικά της συμφέροντα, επεκτείνοντας διοργανώσεις όπως το Μουντιάλ Συλλόγων και επιβαρύνοντας τις περιόδους ξεκούρασης. Από την άλλη, η FIFA τονίζει ότι όλες οι αποφάσεις της ελήφθησαν μετά από «εκτεταμένη διαβούλευση» και βρίσκονται «εντός του ρυθμιστικού πλαισίου».

Η UEFA, μέσω του προέδρου της Αλεξάντερ Τσέφεριν, έχει παραδεχθεί ότι «το αγωνιστικό ημερολόγιο έχει φτάσει στα όριά του», ωστόσο εκτιμά πως οι διαμαρτυρίες προέρχονται «από ένα μικρό ποσοστό παικτών που αγωνίζονται περισσότερο από τους υπόλοιπους».

Το μέλλον του διαλόγου

Η FIFPRO καλεί τη FIFA να θεσπίσει μια «ουσιαστική διαδικασία συλλογικής διαπραγμάτευσης σε διεθνές επίπεδο», βασισμένη στα πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Παράλληλα, ζητά να σταματήσει η δημιουργία «τεχνητών συνδικάτων» και να αποκατασταθεί ο θεσμικός διάλογος.

Παρά τις εκατέρωθεν κατηγορίες, και οι δύο πλευρές δηλώνουν πρόθυμες να συνεχίσουν τις συνομιλίες για τη βελτίωση της ευημερίας των παικτών με την απόσταση, ωστόσο, να παραμένει μεγάλη.