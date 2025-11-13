Προκριματικά Μουντιάλ: Η Ιρλανδία υπέταξε την Πορτογαλία με αποβολή Ρονάλντο - Το απόλυτο η Αγγλία

Η 5η αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 ξεκίνησε με τα ματς της Πέμπτης (13/11). Η Αγγλία έκανε το απόλυτο με την νίκη της απέναντι στην Σερβία (2-0) και συνεχίζει μόνο με νίκες, ενώ η Ιρλανδία σόκαρε την Πορτογαλία επικρατώντας της ομάδας του Κριστιάνο Ρονάλντο με 2-0.

Συνεχίζει μόνο με νίκες η ομάδα του Τόμας Τούχελ

Η Αγγλία με καλή εμφάνιση κέρδισε την Σερβία με 2-0 με γκολ του Σάκα στο 28΄ και του Έζε στο 90', και συνέχισε έχοντας 7 νίκες σε ισάριθμα ματς. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ συνεχίζει τις πολύ ικανοποιητικές εμφανίσεις, όντας συμπαγής στην άμυνα, καθώς έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της 9 συνεχόμενα παιχνίδια, και παίζοντας καλό ποδόσφαιρο μεσοεπιθετικά, δεν έχει ούτε ισοπαλία, δημιουργώντας αισιοδοξία στους φιλάθλους της για την συνέχεια, και το προσεχές Μουντιάλ. Από την άλλη μεριά με αυτή την ήττα έσβησαν και οι όποιες ελπίδες των Σέρβων για την δεύτερη θέση.

🚨 WORLD CUP QUALIFIERS! 🌍



INCREDIBLE FINISH FROM EZE! 🤯



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 2-0 Serbia 🇷🇸



🎥 @tekkersfoot pic.twitter.com/Mui9BuFa3q — Polymarket FC (@PolymarketFC) November 13, 2025

Η Ιρλανδία υπέταξε της Πορτογαλία - Κόκκινη ο Ρονάλντο

Η μαχητική Ιρλανδία σόκαρε την Πορτογαλία κερδίζοντας την με 2-0 στο Δουβλίνο με δυο γκολ του Τρόι Πάροτ στο 17' και στο 45'. Οι Πορτογάλοι δεν κατάφεραν να αντιδράσουν, με το έργο τους να γίνεται πιο δύσκολο μετά την αποβολή του Κριστιάνο Ρονάλντο με απευθείας κόκκινη κάρτα για αγκωνιά πάνω στον Ο'σέι στο 61ο λεπτό. Μάλιστα ήταν η πρώτη κόκκινη που δέχεται ο Ρονάλντο με την φανέλα της Πορτογαλίας. Με αυτή την νίκη η Ιρλανδία βάζει «φωτιά» στον όμιλο, και θα παλέψει για την 2η θέση την τελευταία αγωνιστική στην έδρα της Ουγγαρίας σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παιχνίδι.

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (13/11):

Αζερμπαϊτζάν - Ισλανδία 0-2

Γαλλία - Ουκρανία 4-0

Αρμενία - Ουγγαρία 0-1

Ιρλανδία - Πορτογαλία 2-0

Νορβηγία - Εσθονία 4-1

Μολδαβία - Ιταλία 0-2

Ανδόρα - Αλβανία 0-1

Αγγλία - Σερβία 2-0

Οι βαθμολογίες: