Οι χώρες που «διψούν» για Μουντιάλ: Οι Εθνικές ομάδες με τη μακροβιότερη απουσία

Με την επιστροφή των εθνικών ομάδων στη δράση, το ενδιαφέρον γύρω από το Μουντιάλ 2026 αναζωπυρώνεται, ειδικά για τις χώρες που συνεχίζουν να διεκδικούν ένα από τα εναπομείναντα «εισιτήρια» για τη διοργάνωση σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Ήδη 30 από τις 48 ομάδες έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους, ανάμεσά τους η Αγγλία, η Γαλλία, η Αργεντινή και η Βραζιλία, ενώ οι τρεις διοργανώτριες έχουν πάρει αυτομάτως τη θέση τους. Ωστόσο, 18 θέσεις παραμένουν ανοιχτές μέχρι και τον Μάρτιο του 2026, οπότε και ολοκληρώνεται η διαδικασία των προκριματικών.

Teams qualified for the World Cup 👇



1️⃣ 🇨🇦 Canada

2️⃣ 🇲🇽 Mexico

3️⃣ 🇺🇸 United States

4️⃣ 🇯🇵 Japan

5️⃣ 🇳🇿 New Zealand

6️⃣ 🇮🇷 Iran

7️⃣ 🇦🇷 Argentina

8️⃣ 🇺🇿 Uzbekistan

9️⃣ 🇰🇷 South Korea

1️⃣0️⃣ 🇯🇴 Jordan

1️⃣1️⃣ 🇦🇺 Australia

1️⃣2️⃣ 🇧🇷 Brazil

1️⃣3️⃣ 🇪🇨 Ecuador

1️⃣4️⃣ 🇺🇾 Uruguay

1️⃣5️⃣ 🇵🇾 Paraguay… pic.twitter.com/QV438fqPXj — 433 (@433) November 14, 2025

Τα μεγαλύτερα διαστήματα απουσίας από το Μουντιάλ

Στις τελευταίες θέσεις της λίστας, αλλά εντός Top 20, συναντάμε την Ουκρανία και την Τσεχία, που μετρούν 19 χρόνια εκτός Μουντιάλ, από το 2006. Ακολουθούν Ιρλανδία και Τουρκία, οι οποίες έχουν να εμφανιστούν από το 2002 (23 χρόνια). Έξι χώρες, Νορβηγία, Ρουμανία, Τζαμάικα, Αυστρία, Σκωτία και Βουλγαρία, μοιράζονται ένα «ξηρό» διάστημα 27 ετών, καθώς τελευταία τους παρουσία ήταν στο Γαλλία ’98.

Η Βολιβία έχει να βρεθεί σε Μουντιάλ 31 χρόνια, με τελευταία συμμετοχή το 1994 στις ΗΠΑ, ενώ τα ΗΑΕ μετρούν 35 χρόνια απουσίας από την Ιταλία ’90.

Προχωρώντας σε ακόμη μεγαλύτερα διαστήματα: Ιράκ, Βόρεια Ιρλανδία και Ουγγαρία: 39 χρόνια (Μεξικό ’86) Κουβέιτ και Ελ Σαλβαδόρ: 43 χρόνια (Ισπανία ’82), Αϊτή: 51 χρόνια (1974), Ισραήλ: 55 χρόνια (1970).

Στην κορυφή της λίστας συναντάμε την Κούβα, η οποία δεν έχει εμφανιστεί σε Μουντιάλ από το… 1938! Δηλαδή 87 ολόκληρα χρόνια, το μεγαλύτερο ενεργό διάστημα απουσίας στον κόσμο.

Ποιες χώρες μπορούν να «σπάσουν» την κατάρα;

Καμία από τις 20 ομάδες της λίστας δεν έχει πάρει ακόμη το «εισιτήριο» για το 2026, όμως αρκετές εξακολουθούν να διεκδικούν μία θέση.

Στην Ευρώπη: Νορβηγία και Αυστρία οδηγούν τα γκρουπ τους. Σκωτία, Ουκρανία, Τουρκία, Ουγγαρία και Τσεχία βρίσκονται στη δεύτερη θέση των ομίλων τους και παραμένουν ισχυρές υποψήφιες.

Στη Νότια Αμερική: Η Βολιβία κρατάει επαφή, όντας στην 7η θέση που οδηγεί σε play-off.

Στην Ασία: ΗΑΕ και Ιράκ θα μονομαχήσουν σε play-off για το ποια χώρα θα μείνει ζωντανή στο κυνήγι του πρώτου Μουντιάλ τους μετά από δεκαετίες.

Στη ζώνη CONCACAF: Τζαμάικα, Αϊτή, Κούβα και Ελ Σαλβαδόρ έχουν ακόμη πιθανότητες, καθώς συνεχίζουν στην Τρίτη Φάση, όπου η πρωτιά δίνει απευθείας πρόκριση και η δεύτερη θέση οδηγεί σε διαηπειρωτικό μπαράζ