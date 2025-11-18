Μουντιάλ: Τι είναι το FIFA Pass που ανακοινώνουν Ινφαντινο και Τραμπ

Με λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες να απομένουν πριν από την κλήρωση στις 5 Δεκεμβρίου στην Ουάσινγκτον, ο Τζιάνι Ινφαντίνο συνεχίζει να εργάζεται ακούραστα για την οριστικοποίηση της διοργάνωσης του Μουντιάλ του 2026 στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον Λευκό Οίκο για να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της FIFA εξασφάλισε ορισμένες παραχωρήσεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής ενός FIFA Pass για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μπροστά στις κάμερες, ο Τζιάνι Ινφαντίνο και ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσαν ότι οι κάτοχοι εισιτηρίων για τη μεγάλη διοργάνωση του καλοκαιριού, θα επωφεληθούν από διευκολύνσεις κατά τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών και των αιτήσεων βίζας για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τι είναι το FIFA Pass

Στην πράξη, το FIFA Pass θα επιτρέπει στους οπαδούς να λάβουν ένα ταχύτερο ραντεβού για αιτήσεις βίζας κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

«Η Αμερική καλωσορίζει τον κόσμο. Πάντα λέγαμε ότι αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο θα ήταν το σπουδαιότερο και πιο συμπεριληπτικό στην ιστορία - και η υπηρεσία FIFA PASS είναι ένα πολύ χειροπιαστό παράδειγμα αυτού», δήλωσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της διεθνούς ομοσπονδίας.

FIFA President Gianni Infantino announced the "FIFA Pass," which he says is a "prioritized appointment scheduling system" for World Cup ticket holders to obtain visas, during an event with President Trump on Monday. https://t.co/ZgLmioCLuj pic.twitter.com/WIfjLVKiYQ — ABC News (@ABC) November 17, 2025

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται να καλωσορίσουν οπαδούς από όλο τον κόσμο σε μια άνευ προηγουμένου κλίμακα. Θα διασφαλίσουμε ότι το ποδόσφαιρο θα ενώσει τον κόσμο στη Βόρεια Αμερική από την έναρξη της διοργάνωσης τον επόμενο Ιούνιο».

«Θέσεις προτεραιότητας» αλλά όχι αυτόματες βίζες για τους οπαδούς

Αρκετά βασικά μέλη της κυβέρνησης Τραμπ βρέθηκαν επίσης στο Οβάλ Γραφείο στο περιθώριο της επίσκεψης του προέδρου της FIFA. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η ομάδα του οποίου θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της έγκρισης της εισόδου οπαδών του ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν θέσεις προτεραιότητας, ώστε οι οπαδοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις συνεντεύξεις πριν από την έκδοση βίζας και να αποδείξουν ότι πληρούν τα κριτήρια», δήλωσε ο 54χρονος πολιτικός. «Η έναρξη πλησιάζει, οπότε τώρα είναι η ώρα να υποβάλετε αίτηση. Είναι τιμή μας που φιλοξενούμε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο υπόσχεται να είναι το σπουδαιότερο και ασφαλέστερο στην ιστορία».

Με έντεκα πόλεις να φιλοξενούν αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, συμπεριλαμβανομένου του τελικού στις 19 Ιουλίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καλωσορίσουν οπαδούς από όλες τις γωνιές του πλανήτη κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το FIFA Pass κυκλοφόρησε αυτή τη Δευτέρα (17/11), η κυβέρνηση των ΗΠΑ επανέλαβε ότι ένα εισιτήριο αγώνα δεν χορηγεί αυτόματα βίζα.

