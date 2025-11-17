Ο 21χρονος Φορμπς, συμπαίκτης του Τζόλη στη Μπριζ φόρεσε το «7» του Ρονάλντο στην Πορτογαλία

Μία ιδιαίτερη στιγμή επιφύλαξε η διακοπή των εθνικών ομάδων στον συμπαίκτη του Τζόλη στη Μπριζ, Κάρλος Φορμπς. Ο 21χρονος επιθετικός φόρεσε το «7» του Ρονάλντο στον αγώνα της Πορτογαλίας εναντίον της Αρμενίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Αμερική.

Οι Πορτογάλοι επικράτησαν άνετα με σκορ 9-1 και εξασφάλισαν την απευθείας πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ. Ο Φορμπς μπήκε στο παιχνίδι ως αλλαγή στο 56ο λέπτο και το κοινό χειροκρότησε την είσοδό του στο γήπεδο.

Η ιδιαίτερη εμφάνιση του Φορμπς, με τον αριθμό του Ρονάλντο στην πλάτη είναι, βέβαια προσωρινή. Ο 40χρονος θρύλος του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, Κριστιάνο θα επιστρέψει στην εθνική Πορτογαλίας μόλις λήξει η τιμωρία του.

Υπενθυμίζουμε πως εκτίει ποινή επειδή χτύπησε με τον αγκώνα τον αντίπαλο του, Ντάρα Ο’Σέι μακριά από τη μπάλα, καθώς και πως αυτή είναι η πρώτη κόκκινη κάρτα που δέχεται ο Ρονάλντο με την εθνική Πορτογαλίας.

Ο Φορμπς «μαγεύει» τo Champions League

Ο 21χρονος Πορτογάλος επιθετικός, Φορμπς έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με την παρουσία του στη Μπριζ. Η καταπληκτική του εμφάνιση εναντίον της Μπαρτσελόνα, σκοράροντας 2 γκολ και δίνοντας μία ασίστ, του χάρισε μία θέση στις κλήσεις του Ρομπέρτο Μαρτίνεζ για τους αγώνες της Πορτογαλίας ενάντια σε Ιρλανδία και Αρμενία, με το ντεμπούτο του στην εθνική να έρχεται λίγες ημέρες μετά.

Εκτός από τον αγώνα με τους Καταλανούς, ο Φορμπς αποθεώθηκε και για την εμφάνιση εναντίον της Μονακό. Η πορεία του, βέβαια, δεν ήταν πάντα ανοδική. Παρά το γεγονός πως «ανατράφηκε» ποδοσφαιρικά στις ομάδες νέων της Μάντσεστερ Σίτι, στα 19 του μεταγράφηκε στον Άγιαξ των πολλών προβλημάτων.

LA SURREALISTA HISTORIA DE CARLOS FORBS 🤯🇵🇹



El año pasado sufría para tener minutos con los Wolves 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Ha debutado con Portugal con el 7️⃣ de Cristiano Ronaldo 🌟 pic.twitter.com/Flc1hI1ci2 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) November 17, 2025

Πριν φτάσει στην Κλαμπ Μπριζ έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ, αγωνίστηκε για ένα χρόνο στην αδύναμη Γουλβς ως δανεικός από τους Ολλανδούς. Μετά από δύο δύσκολα χρόνια σε συλλόγους, που δεν κατάφεραν να φτάσουν σε επιτυχίες, ο 21χρονος επιθετικός δείχνει πως ξαναβρίσκει τον εαυτό του στο Βέλγιο, με τον Χρήστο Τζόλη να στέκεται άξιος συμπαραστάτης στην προασπάθειά του.

Η άψογη συνεργασία του με τον Τζόλη

Τόσο για τον Φορμπς, όσο και για τον συμπαίκτη του στη Μπριζ, Χρήστο Τζόλη, η διακοπή των εθνικών έφερε σημαντικές στιγμές. Ο Πορτογάλος έκανε ντεμπούτο στην εθνική και ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε στη νίκη της Ελλάδας εναντίον της Σκωτίας.

Οι δυο τους μέχρι στιγμής στη σεζόν έχουν συνεργαστεί εξαιρετικά, χαρίζοντας ο ένας στον άλλο πολύτιμα γκολ. Από τα 8 φετινά γκολ του Τζόλη με τη φανέλα της Μπριζ, τα δύο προέκυψαν έπειτα από ασίστ του νεοφερμένου Φορμπς. Από την άλλη, ο Φορμπς έχει σκοράρει φέτος 5 γκολ για τους Βέλγους.

@transfermarkt.com

Το ένα από αυτά ήταν στο παιχνίδι του Champions League εναντίον της Μπαρτσελόνα, μετά από ασίστ του Τζόλη.