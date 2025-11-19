Προκριματικά Μουντιάλ: Η Σκωτία ξέρανε την Δανία των δέκα παικτών - τρείς εφτάρες στα υπόλοιπα ματς

Η τελευταία αγωνιστική για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026 είχε πολλή δράση, πολλά γκολ, τρείς «εφτάρες», και ανατροπές. Στον όμιλο της εθνικής μας, το ντέρμπι για την πρώτη θέση εξελίχθηκε σε θρίλερ, με την Σκωτία να κερδίζει τη Δανία με σκορ 4-2, σκοράροντας στο 93' και στο 98'. Ισόπαλο έληξε το Ισπανία-Τουρκία, ενώ «εφτάρες» έριξαν οι Ρουμανία, Βέλγιο και Ουαλία σε Σαν Μαρίνο, Λίχτενστάιν και Βόρεια Μακεδονία αντίστοιχα.

Σε ένα ματς που τα είχε όλα, η Σκωτσέζοι πήραν την πρωτιά στον όμιλο

Σε μια κανονική ματσάρα, η Σκωτία κέρδισε την Δανία με 4-2 και τερμάτισε πρώτη στον όμιλο της εθνικής μας. Το σκορ άνοιξε μόλις στο 3ο λεπτό ο ΜακΤόμινει με καταπληκτικό ψαλιδάκι μετά απο σέντρτα του Ντόουκ.

Οι Δανοί από εκείνο το σημείο είχαν την κυριαρχία, πίεσαν τους Σκωτσέζους και κατάφεραν να ισοφαρίσουν με πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε ο Χόιλουντ, κάνοντας το 1-1 στο 57'. Τέσσερα λεπτά μετά ο Κρίστενσεν αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα, και άφησε την Δανία με παίκτη λιγότερο. Οι Σκωτσέζοι εκμεταλλεύτηκαν την αριθμιτική τους υπεροχη και πήραν κεφάλι στο σκορ με τον Σάκλαντ στο 78'.

Παρ' όλα αυτά, οι φιλοξενούμενοι δεν τα παράτησαν και κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Ντόργκου στο 81ο λεπτό. Και ενώ όλα έδειχναν ότι το ματς πήγαινε στην ισοπαλία, ο Κίεραν Τίρνει μίλησε στο 93ο λεπτό και με όμορφο πλασέ έξω απο την περιοχή έκανε το 3-2 και ξέρανε τους Δανούς, οι οποίοι κατέρρευσαν και δέχτηκαν και τέταρτο γκολ στο 98' από τον ΜακΛίν που σκόραρε από το κέντρο.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (18/11):