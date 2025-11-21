«Ασύλληπτος» ΜακΤόμινεϊ: Πήδηξε πιο ψηλά από τον Ρονάλντο στο γκολ εναντίον της Δανίας (video)

Ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ συνεισέφερε τα μέγιστα στη νίκη-πρόκριση των Σκωτσέζων στα τελικά του Μουντιάλ, σκοράροντας με απίθανο τρόπο, μόλις στο 3ο λεπτό του «τελικού» εναντίον της Δανίας. Το γκολ του μέσου της Νάπολι άφησε «άναυδο» το ποδοσφαιρικό κοινό, το οποίο έσπευσε να προχωρήσει σε συγκρίσεις με το θρυλικό ανάποδο ψαλίδι του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Στο παιχνίδι, παρά το γεγονός πως η Σκωτία ισοφαρίστηκε δύο φορές από τη Δανία των 10 παικτών, έφτασε, τελικά στην επικράτηση κερδίζοντας το «χρυσό» εισιτήριο για τα γήπεδα της Αμερικής. Αυτή, είναι η πρώτη φορά που η Σκωτία θα συμμετάσχει στα τελικά του Μουντιάλ μετά το 1998.

Τα εξαιρετικό σουτ του Κίεραν Τίρνι και η τρομερή λόμπα του Κένι ΜακΛίν, που «κρέμασε» τον τερματοφύλακα των Δανών, Σμάιχελ από το κέντρο συζητήθηκαν αρκετά, ωστόσο τις εντυπώσεις κέρδισε το ανάποδο ψαλίδι του Σκοτ ΜακΤόμινεϊ.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός των Σκωτσέζων το χαρακτήρισε «το καλύτερο ψαλιδάκι που έχω δει στη ζωή μου» και το κοινό αποθέωσε τον ΜακΤόμινεϊ συγκρίνοντας ακόμη και με τον... Μάικλ Τζόρνταν. Σε μία ανάλογη σύγκριση, άλλωστε, είχαν προχωρήσει και το 2018, όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο «εκτέλεσε» τη Γιουβέντους με ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι.

Τότε, ο ποδοσφαιρικός κόσμος είχε «υποκλιθεί» στις αθλητικές ικανότητες του Πορτογάλου σούπερ-σταρ, με το άλμα επαφής του να ξεπερνάει τα 2.35 μέτρα (2.38μ.). Ο ίδιος, άλλωστε, έχει ξεπεράσει τα 2.90 μέτρα εκτελώντας με το κεφάλι.

Μετά το καταπληκτικό γκολ του ΜακΤόμινεϊ, το ερώτημα αν πήδηξε ψηλότερα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο κυρίευσε το κοινό και τους αναλυτές, οι οποίοι δεν άργησαν να δώσουν απάντηση.

Μελετώντας το άλμα στο ανάποδο ψαλίδι του ΜακΤόμινεϊ διαπιστώθηκε πως ο Σκωτσέζος μέσος των «παρτενοπέι» πήδηξε ψηλότερα από τον Ρονάλντο όταν έκανε τον κόσμο να «παραμιλάει» με την εκτέλεσή του εναντίον της Γιουβέντους!

Το άλμα επαφής του ΜακΤόμινεϊ έγινε στα 2.53 μέτρα, δηλαδή 15 εκατοστά ψηλότερα από τον Ρονάλντο. Επίσης, ο χρόνος κατά τον οποίο ο Σκωτσέζος βρισκόταν στον άερα (1.7 δευτερόλεπτα) ξεπέρασε κατά 2 δέκατα του δευτερολέπτου το άλμα του Πορτογάλου (1.5 δευτερόλεπτα).

Απολαύστε το καταπληκτικό ψαλιδάκι του ΜακΤόμινεϊ από διαφορετικές γωνίες