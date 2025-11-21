Το AI «μίλησε» - Η πρόβλεψη της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη χώρα που θα κατακτήσει το Μουντιάλ

Το προκριματικά του Μουντιάλ, που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό έχουν - σχεδόν - ολοκληρωθεί και οι 42 από τις 48 ομάδες της διοργάνωσης είναι ήδη γνωστές.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου έχει ξεκινήσει και το μόνο που απομένει για να συμπληρωθεί το «παζλ» των ομάδων, που θα συμμετάσχουν στην τελική φάση είναι τα διηπειρωτικά, αλλά και ευρωπαϊκά πλέι-οφ.

📊 Most likely to secure the 2026 FIFA World Cup spots via the UEFA and FIFA Play-offs:



🇮🇶 Iraq - 63%

🇮🇹 Italy - 62%

🇨🇩 DR Congo - 60%

🇹🇷 Türkiye - 52%

🇩🇰 Denmark - 49%

🇺🇦 Ukraine - 43%



🇨🇿 Czechia - 40%

🇯🇲 Jamaica - 36%

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales - 30%

🇸🇰 Slovakia - 27%

🇵🇱 Poland - 26%

🇧🇴… pic.twitter.com/9yC6CZiPIq — Football Rankings (@FootRankings) November 21, 2025

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι το πρώτο στην ιστορία, στο οποίο θα εφαρμοστεί το «διευρυμένο σύστημα διεξαγωγής» με τις ομάδες από 32 να γίνονται 48. Δυστυχώς, όμως η εθνική Ελλάδας δε θα παρευρεθεί στα γήπεδα της Αμερικής.

Η επίσημη κλήρωση για τους ομίλους και τις διασταυρώσεις των ομάδων στη νοκ-άουτ φάση είναι προγραμματισμένη για τις 5 Δεκεμβρίου στην Ουάσινγκτον. Ένα μήνα πριν, βέβαια η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη αναλύσει τα πιθανά σενάρια, μέσα από προσομοιώσεις.

Η νέα μορφή του Μουντιάλ, στην οποία οι 48 ομάδες χωρίζονται σε 12 ομίλους διαφοροποίησε τα δεδομένα, που αναλύθηκαν ώστε το AI να καταλήξει σε πρόβλεψη. Τα αποτελέσματα της ανάλυσής τους, ωστόσο παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

Η πρόβλεψη για τις διοργανώτριες χώρες

Αρχικά, η Tεχνητή Nοημοσύνη προσπάθησε να προβλέψει τη σύνθεση των ομίλων, αναλύοντας στη συνέχεια τις διασταυρώσεις των ομάδων στη νοκ-άουτ φάση και τα αποτελέσματα των μεταξύ τους αναμετρήσεων.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο «μονοπάτι» των διοργανώτριων χωρών προς τον μεγάλο τελικό. Προβλέπεται, μάλιστα πως θα περάσουν και οι τρεις από τη φάση των ομίλων. Το AI, βέβαια δίνει πολύ λίγες πιθανότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά για να «σηκώσουν» το πολυτιμότερο Κύπελλο στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Συγκεκριμένα, βάσει των προσομοιώσεων, η Τεχνητή Νοημοσύνη προβλέπει πως το Μεξικό του Ορμπελίν Πινέδα θα ηττηθεί στη φάση των «16» από τη Βραζιλία με σκορ 3-2. Όσον αφορά τις ΗΠΑ, υποστηρίζεται πως θα αποκλειστούν στους «16» από την Αργεντινή στην παράταση με σκορ 2-1, ενώ ο Καναδάς θεωρείται πως δε θα κατορθώσει να ξεπεράσει το εμπόδιο της «Αλμπισελέστε» του Λιονέλ Μέσι στη φάση των «32».

Οι φιναλίστ του Μουντιάλ

Το AI προβλέπει πως η Αργεντινή και η Ισπανία θα προχωρήσουν «βαθιά» στη διοργάνωση και θα συναντηθούν στον μεγάλο τελικό, που είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου στο στάδιο «MetLife» της Νέας Υόρκης.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, λαμβάνει υπόψη την παρουσία του Λιονέλ Μέσι στην προσπάθεια της εθνικής Αργεντινής να φτάσει στον τίτλο και θεωρεί πως η ηγετική του φυσιογνωμία στο γήπεδο, σε συνδυασμό με την εμπειρία και το κύρος του θα αποδειχθούν κρίσιμα για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας. Η Αργεντινή θα παραταχθεί στα γήπεδα της Αμερικής με μία «ανανεωμένη» και νεανική σε πρόσωπα επιθετική γραμμή.

Όσον αφορά την Ισπανία, το AI προβλέπει πως οι «φούριας ρόχας» θα κυριαρχήσουν παίζοντας ποδόσφαιρο κατοχής και θα κατορθώσουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια της Αγγλίας και της Κολομβίας σε προημιτελικά και ημιτελικά αντίστοιχα.

Παρ' όλα αυτά, η Τεχνητή Νοημοσύνη καταλήγει στο συμπέρασμα πως βάσει των μέχρι στιγμής προσομοιώσεων, η Αργεντινή του μάγου της μπάλας, Μέσι θα αναδειχθεί ξανά Παγκόσμια πρωταθλήτρια.

«Back to back» κατάκτηση για τους Αργεντίνους

Το υποθετικό σενάριο καταλήγει με την «Αλμισελέστε» να επικρατεί της Ισπανίας στον τελικό με σκορ 2-1. Η πορεία της Αργεντινής προς τον τελικό, μάλιστα, προβλέπεται πως θα περάσει μέσα από επικράτηση εναντίον της Βραζιλίας στον ημιτελικό, έπειτα από ισοπαλία (2-2) και πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι.

Σύμφωνα με την προσομοίωση, η Βραζιλία θα έφτανε στα ημιτελικά, έπειτα από δύσκολη νίκη εναντίον της Γαλλίας στη φάση των «8», σε μία συνάντηση υψηλού επιπέδου.

Οι Ισπανοί από την πλευρά τους προβλέπεται πως θα φτάσουν στον τελικό έπειτα από νίκη εναντίον της Κολομβίας στον ημιτελικό με σκορ 3-1. Οι Κολομβιανοί έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις, συνδυάζοντας το επιθετικό ταπεραμέντο των ομάδων από τη Λατινική Αμερική, με τις σύγχρονες ποδοσφαιρικές αρχές, που εφαρμόζονται στην Ευρώπη. Το AI, μάλιστα θεωρεί πως οι Κολομβιανοί θα έχουν μία ιδιαίτερα σταθερή πορεία στη διοργάνωση, μέχρι και τον αποκλεισμό τους από την Ισπανία στα ημιτελικά.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη προβλέπει, επίσης σταθερότητα στις εμφανίσεις των εθνικών ομάδων της Γερμανίας, της Αγγλίας και της Πορτογαλίας, όμως δε θεωρείται πως έχουν αποκτήσει ακόμη την απαιτούμενη δυναμική για να φτάσουν στο μεγάλο τελικό.

Οι ημερομηνίες του Μουντιάλ της Αμερικής

Η FIFA έχει ήδη ορίσει το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης. Η δειξαγωγή της φάσης των ομίλων είναι προγραμματισμένη για τις 11 έως τις 27 Ιουνίου με καθημερινές αναμετρήσεις.

Η πρεμιέρα της νοκ-άουτ φάσης των «32» έχει προγραμματιστεί για τις 28 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου και η φάση των «16» θα ξεκινήσει στις 4 Ιουλίου και θα τελειώσει στις 7 του ίδιου μήνα.

Η 8η είναι η πρώτη ημέρα ανάπαυσης και στις 9 Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι αγώνες για τα προημιτελικά, οι οποίοι θα διεξαχθούν μέχρι τις 11 του μήνα.

Έπειτα από δύο ημέρες ανάπαυσης, οι ομάδες θα επιστρέψουν στη δράση για τους ημιτελικούς στις 14 και 15 Ιουλίου. Ο μικρός τελικός είναι προγραμματισμένος να γίνει το Σάββατο 18 Ιουλίου και ο μεγάλος τελικός για την ανάδειξη του πρωταθλητή Κόσμου την Κυριακή 19 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ.