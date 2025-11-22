Η Τότεναμ φροντίζει τα… μαλλιά της: Συνεργασία με κορυφαία κλινική μεταμόσχευσης

Στην Τότεναμ δεν ασχολούνται πλέον μόνο με το υψηλό pressing του Τόμας Φρανκ, τώρα φαίνεται πως έχουν στραφεί και στις… χαμένες τρίχες των παικτών.

Η ομάδα υπέγραψε συνεργασία με την τουρκική κλινική Elithair, που γίνεται ο «επίσημος συνεργάτης μεταμόσχευσης μαλλιών» των Λονδρέζων, με στόχο όπως λένε να «ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση των παικτών».

Η Elithair, με έδρα την Κωνσταντινούπολη και υποκαταστήματα σε Βρετανία, Γερμανία και Ντουμπάι, θεωρείται η μεγαλύτερη κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών στον κόσμο και έχει αναλάβει στο παρελθόν και γνωστούς ποδοσφαιριστές, όπως ο Ρικάρντο Κουαρέσμα.

Παρά το γεγονός ότι κανένας παίκτης των Spurs δεν ανακοίνωσε δημόσια τη συμφωνία, πολλοί τρέχοντες και πρώην παίκτες φαίνεται πως έχουν ήδη υποβληθεί σε θεραπείες μαλλιών. Στους σημερινούς, λέγεται πως ανήκει και ο Τζέιμς Μάντισον, ενώ οι πρώην μέσοι Κρίστιαν Έρικσεν και Άντρος Τάουνσεντ έχουν εμφανιστεί με ανανεωμένα μαλλιά τα τελευταία χρόνια.

Ακόμη και ο Αντόνιο Κόντε, προπονητής της ομάδας από το 2021 έως το 2023, έγινε διάσημος για την πυκνή μαύρη κόμη του, η οποία ωστόσο άρχισε να αραιώνει προς το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Η κίνηση ανακοινώθηκε διακριτικά από την ομάδα, χωρίς πανηγυρισμούς στα social media, αλλά οι φίλαθλοι θα δουν σύντομα το λογότυπο της Elithair να δεσπόζει στο Tottenham Hotspur Stadium.

Tottenham Hotspur partners with Elithair, world’s largest hair transplant clinic, bringing Türkiye’s health tourism sector into Premier League spotlighthttps://t.co/a8WdgTH21l — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) November 22, 2025

«Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεργασία με την Elithair, μια εταιρεία παγκόσμιας ηγεσίας στον τομέα της», δήλωσε ο διευθυντής εσόδων της ομάδας, Ράιαν Νόρις. «Δεν θα μπορούσαμε να επιλέξουμε καλύτερο συνεργάτη για να εμπνεύσουμε αυτοπεποίθηση και να προσφέρουμε παγκοσμίως αναγνωρισμένες κλινικές πρακτικές στους παίκτες και τους φιλάθλους μας».