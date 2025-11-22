Μπενφίκα: Μυστήριο με τον θάνατο του αρχηγού των οργανωμένων - Νεκρός κοντά στο Ντα Λουζ

Παρά την πρόκριση της Μπενφίκα στους «16» του Κυπέλλου με υπογραφή του Βαγγέλη Παυλίδη δεν ήταν αυτό το γεγονός που απασχόλησε τον κόσμο μετά το τέλος της αναμέτρησης. Αυτό γιατί ο θανάτος του αρχηγού των οργανωμένων οπαδών της Μπενφίκα, Σέρτζιο Καετάνο ήταν η είδηση που επισκίασε το παιχνίδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια του είχε δηλώσει εξαφάνιση λίγες ώρες πριν γίνει γνωστό το συμβάν, με τον ίδιο να βρίσκεται νεκρός μέσα στο αυτοκίνητο του κοντά στο γήπεδο της ομάδας, «Ντα Λουζ». Από τα μέσα ενημέρωσης της χώρας έγινε γνωστό ότι ο θάνατος του προήλθε από πυροβολισμό κάτι που φανερώνει ανθρωποκτονία, ενώ φυσικά οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται με στόχο να βρεθούν τα πιθανά κίνητρα αυτής της δολοφονίας.

Η Μπενφίκα έβγαλε ανακοίνωση για τον Καετάνο, εκφράζοντας θλίψη για έναν άνθρωπο που ήταν άκρως σημαντικός για την οπαδική κοινότητα της ομάδας οντάς αναντικατάστατος.