Τρία χατ-τρικ, ένας Παυλίδης: Ο Έλληνας επιθετικός γράφει ιστορία με τη Μπενφίκα (vids)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, και οι πρόσφατες εμφανίσεις του με τη Μπενφίκα το αποδεικνύουν με τον πιο εμφατικό τρόπο. Στον τελευταίο αγώνα απέναντι στην Αρούκα, ο Έλληνας επιθετικός έκανε… προσωπικό σόου, πετυχαίνοντας χατ-τρικ και οδηγώντας την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο σε μια άνετη νίκη με 5-0. Με αυτά τα τέρματα, ο Παυλίδης έγινε πρώτος σκόρερ της Primeira Liga με 12 γκολ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε μια από τις καλύτερες φάσεις της καριέρας του.

Ρεσιτάλ απέναντι στην Πόρτο

Σε ένα επικό ντέρμπι με την Πόρτο, μέσα στο «Ντραγκάο» για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας στις 6 Απριλίου του 2025, ο Έλληνας στράικερ σκόραρε ξανά χατ-τρικ, οδηγώντας την Μπενφίκα σε νίκη με 4-1 και δείχνοντας ότι μπορεί να αλλάξει τη ροή μεγάλων αγώνων με την κλάση του.

Μάλιστα, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Μπενφίκα που σκοράρει χατ-τρικ στο «σπίτι» της Πόρτο.

Παυλίδης vs Μπαρτσελόνα

Η κορυφαία στιγμή του, όμως, ήρθε στο Champions League, στον εντός έδρας αγώνα της Μπενφίκα με τη Μπαρτσελόνα για την 7η αγωνιστική. Σε μόλις 28 λεπτά, ο Παυλίδης πέτυχε τρία γκολ, γινόμενος ο δεύτερος Έλληνας με χατ-τρικ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και ο πρώτος που σκοράρει τρία γκολ απέναντι στους Καταλανούς στο πρώτο μισάωρο αγώνα.

Με αυτό το επίτευγμα, ο Παυλίδης μπήκε σε μια κλειστή λίστα παικτών που έχουν πετύχει τρία γκολ απέναντι στη Μπαρτσελόνα σε επίπεδο Champions League, δίπλα σε σπουδαία ονόματα όπως οι Σεβτσένκο, Ασπρίγια και Εμπαπέ.