Πρωτοσέλιδο της Marca συνδέει τον Παυλίδη με τη Ρεάλ - «Μόνο αυτός δίπλα σε Εμπαπέ και Κέιν»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε «δαιμονιώδη» φόρμα, σκοράρει το ένα γκολ μετά το άλλο και η ισπανική Marca του αφιέρωσε το κεντρικό της θέμα, συνδέοντας το όνομά του με τη «βασίλισσα της Ευρώπης», Ρεάλ Μαδρίτης.

Η δημοσίευση της Marca για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Printscreen

Ο 27χρονος επιθετικός της Μπενφίκα, μετά από την εντυπωσιακή εμφάνιση εναντίον της Μορεϊρένσε, στην οποία σημείωσε χατ-τρικ, σκόραρε και στον αγώνα των «αετών» εναντίον της Φαμαλικάο το βράδυ της Δευτέρας (22/12), διαμορφώνοντας το τελικό 1-0 έπειτα από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, η οποία χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Έτοιμος να σπάσει το ρεκόρ του Εουσέμπιο

Με αυτό το γκολ, ο Παυλίδης έφτασε τα 20 γκολ σε 25 συμμετοχές από την έναρξη της σεζόν. Επίσης, συμπλήρωσε 43 γκολ με τη Μπενφίκα σε ένα ημερολογιακό έτος και έφτασε στη σχετική κατάταξη τον πρώτο της λίστας και θρύλο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Εουσέμπιο. Θα έχει, μάλιστα την ευκαιρία να τον ξεπεράσει σε περίπτωση που σκοράρει στον αγώνα εναντίον της Μπράγκα (28/12, 20:00).

Οι εντυπωσιακές επιδόσεις του Βαγγέλη Παυλίδη έχουν εκτινάξει το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του και η δημοφιλής ισπανική εφημερίδα Marca του αφιέρωσε το πρωτοσέλιδό της. Αρχικά, αναφέρθηκε στο ρεκόρ του Εουσέμπιο και στη συνέχεια υποκλίθηκε στο ταλέντο του, αναφέροντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, τονίζοντας δε πως είναι ο μοναδικός επιθετικός στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, που σκοράρει με τον ίδιο ρυθμό που σημειώνουν γκολ ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Χάρι Κέιν.

Η πρόβλεψη της Marca για το μεταγραφικό μέλλον του Παυλίδη

Το κεντρικό θέμα της Marca αναφέρει πως το συμβόλαιο του Παυλίδη με τη Μπενφίκα λήγει το 2029 και καταγράφει πως η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Η ισπανική εφημερίδα χρησιμοποιεί έναν πνευματώδη τίτλο, στον οποίο υποστηρίζει πως ο διεθνής φορ «περιμένει τη Ρεάλ Μαδρίτης», εν όψει της αναμέτρησης του Ιανουαρίου ανάμεσα στους «μερέγχες» και τη Μπενφίκα για το Champions League, αφήνοντας να εννοηθεί πως το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του κορυφώνεται.

Benfica's Vangelis Pavlidis only needed 30 minutes to score a hat trick against Barcelona 😮 pic.twitter.com/De0X3idFIZ — ESPN FC (@ESPNFC) January 21, 2025

Το άρθρο της Marca για τον Παυλίδη, τέλος προβλέπει πως ο 27χρονος κεντρικός επιθετικός θα αποτελέσει την επόμενη μεγάλη πώληση των Πορτογάλων το καλοκαίρι του 2026. Υπενθυμίζουμε πως στο παρελθόν δημοσιεύματα από το εξωτερικό ανέφεραν πως ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται στα «ραντάρ» της Μπαρτσελόνα, η οποία ψάχνεται στη μεταγραφική αγορά για σέντερ φορ.